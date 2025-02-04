Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 94 - 96 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi , TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Công việc hàng ngày:

- Quản lý mọi hoạt động kế toán.

- Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng kế toán.

- Đại diện phòng tham gia các cuộc họp.

- Kiểm tra phiếu thu-chi, ủy nhiệm thu-ủy nhiệm chi, chứng từ tạm ứng, chứng từ thanh toán các phòng ban trong công ty.

- Kiểm tra giá mua vào nguyên vật liệu, tá dược, hóa chất, bao bì.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công nợ phải thu khách hàng.

- Kiểm tra việc xuất hóa đơn bán hàng.

2. Công việc hàng tháng:

- Định kỳ kiểm tra các bút toán định khoản, các khoản mục chi phí, sổ sách kế toán, đảm bảo không có sai sót theo Luật kế toán hiện hành.

- Đảm bảo lịch thanh toán lương, bảo hiểm, nhà cung cấp đúng hạn.

- Kiểm tra việc chạy giá thành, kết chuyển sổ cuối tháng.

- Kiểm soát hàng tồn kho, chi phí sản xuất, chi phí quản lý.

- Kiểm soát quá trình lập báo cáo tài chính định kỳ. Đảm bảo thời gian lập báo cáo luôn kịp thời, đúng hạn để trình Ban Giám Đốc.

- Kiểm tra báo cáo thuế định kỳ.

- Thường xuyên tổ chức kiểm kê tài sản. Phân tích tình hình bảo quản và sử dụng các TSCĐ ở nhà máy và công ty.

- Thường xuyên giám sát việc lưu trữ chứng từ, hóa đơn, công nợ với Ngân hàng để khi cần có thể xử lý nhanh chóng, kịp thời.

3. Công việc hàng năm:

- Kiểm tra các báo cáo năm: báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thống kê, Ngân hàng Nhà nước.

- Tiến hành kiểm kê kho định kỳ (1 năm 2 lần, sẽ điều chỉnh khi có phát sinh quy trình mới).

- Giám sát, giải trình quyết toán thuế, số liệu về kế toán với cơ quan Nhà Nước (khi có phát sinh) và Kiểm toán độc lập (nếu có).

- Đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trong sổ sách kế toán.

- Luôn cập nhật những quy định, thông tư mới, chính sách thuế mới.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Sinh năm: 1985 – 1992

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán hoặc ngành có liên quan quan.

- Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế Toán Trưởng trong lĩnh vực sản xuất

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 25-30 triệu hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm làm việc của ứng viên

- Thử việc 02 tháng

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

- Cấp sim và điện thoại để sử dụng

- Thưởng lương tháng 13, thưởng them ở các kỳ lễ/tết/sinh nhật và theo kết quả kinh doanh năm.

- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước.

- Tham gia các hoạt động du lịch, team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin