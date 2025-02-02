Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Biệt Thự Lan Anh (Lan Anh Village), đường 45, Khu phố 1, Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Là Kế toán Tổng hợp, bạn sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, kiểm soát và thực hiện các nghiệp vụ kế toán – tài chính của công ty, đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính nội bộ và thuế. Công việc cụ thể bao gồm:
A. Kế toán tài chính và báo cáo
• Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty mẹ và các chi nhánh/công ty con tại các quốc gia khác nhau.
• Lập báo cáo tài chính theo từng tháng/quý/năm theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và yêu cầu của từng quốc gia. Điểm cộng nếu có kinh nghiệm thuế ở HongKong/ Sing cho doanh nghiệp công nghệ.
• Tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, dòng tiền.
• Kiểm tra, đối soát và điều chỉnh số liệu kế toán để đảm bảo chính xác và tuân thủ quy định.
• Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khi cần.
B. Kế toán thuế và tuân thủ pháp lý
• Tính toán, kê khai và nộp các loại thuế tại các quốc gia công ty đang hoạt động (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, v.v.).
• Cập nhật chính sách thuế và chuẩn mực kế toán tại các thị trường khác nhau để đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý.
• Hỗ trợ quản lý các thủ tục thuế với cơ quan chức năng tại các quốc gia có hoạt động kinh doanh.
C. Quản lý dòng tiền và kế toán quản trị
• Theo dõi, phân tích dòng tiền vào – ra của công ty và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa dòng tiền.
• Hỗ trợ lập ngân sách, kiểm soát chi phí và đánh giá hiệu quả tài chính của từng đơn vị kinh doanh.
• Hợp tác với bộ phận vận hành và kinh doanh để tư vấn các vấn đề tài chính, tối ưu hóa lợi nhuận.
D. Hệ thống và quy trình kế toán
• Xây dựng và cải thiện các quy trình kế toán nội bộ để tối ưu hiệu suất làm việc.
• Triển khai và vận hành phần mềm kế toán phù hợp với doanh nghiệp đa quốc gia.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc tương đương.
• Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty start-up, công ty công nghệ hoặc doanh nghiệp có hoạt động tại nhiều quốc gia.
• Hiểu biết về chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và các chính sách thuế tại các quốc gia phổ biến.
• Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán (SAP, Xero, QuickBooks hoặc tương đương).
• Kỹ năng sử dụng Excel nâng cao, khả năng phân tích số liệu tài chính.
• Tiếng Anh thành thạo (cả viết và nói), có khả năng làm việc với đối tác nước ngoài.
• Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ - cạnh tranh theo năng lực, thưởng theo hiệu suất.
• Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường start-up năng động, có khả năng thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng.
• Làm việc với đội ngũ quốc tế, mở rộng kinh nghiệm về kế toán và tài chính toàn cầu.
• Chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.
• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về tài chính, kế toán quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Sarimi A2, Sala, P. An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

