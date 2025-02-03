Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 64 Ung Văn Khiêm, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo P&L, báo cáo quản trị nội bộ hàng tháng.

- Kiểm tra tính hợp lý và tuân thủ các quy định hạch toán kế toán, quy định hạch toán nội bộ công ty.

- Chịu trách nhiệm chính quản lý nhóm phần hành Giá thành, Kho & Tài sản + XDCB.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của nhà nước.

- Chịu trách nhiệm về quản lý các số liệu & báo cáo theo công việc được phân công.

- Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ nhân viên phát triển mạnh mẽ trên nền tảng văn hóa hành động của công ty.

- Hỗ trợ kế toán trưởng quản lý, vận hành hệ thống kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng sử dụng Excel thành thạo và chuyên sâu

- Kinh nghiệm kế toán tổng hợp trong ngành F&B ( chuyên sâu).

- Kỹ năng quản lý nhóm, kế hoạch và phân công công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Tăng lương, thưởng định kỳ theo quy định của Công ty.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động.

- Team Building, Year end party,...

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung & hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

