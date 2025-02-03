Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 85 Cách Mạng Tháng 8, Bến Thành, quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Thực hiện công việc rà soát, kiểm tra và đối chiếu những chứng từ để kê khai và xuất hóa đơn.

Tổng hợp lại tất cả những hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để có thể theo dõi, hạch toán và bảo quản những sổ sách, lưu trữ lại những loại tài liệu chứng từ đó.

Theo dõi sát sao tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của công ty.

Theo định kỳ phải lập báo cáo VAT

Hạch toán hóa đơn mua vào, bán ra, sổ phụ lên phần mềm kế toán MISA

Tổng hợp lại thuế GTGT đầu vào, đầu ra cho hoạt động của công ty.

Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có nhu cầu.

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đăng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trở lên về công việc kế toán tổng hợp

Thành thạo Excel, Phần mềm Misa

Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin