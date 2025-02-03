Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 136 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hệ thống kế toán tại công ty và hướng dẫn công việc cho các kế toán viên
Quản lý công nợ phải thu, phải trả
Kiểm tra, nhập liệu các số liệu sổ sách kế toán
Lên tờ khai thuế, BCTC
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo
Ưu tiên ứng viên nữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
Du lịch định kỳ 1 lần / năm
Thưởng lễ , tết và lương tháng 13 đầy đủ theo quy định công ty
Có lộ trình đào tạo và hỗ trợ các khóa học nâng cấp trình độ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
