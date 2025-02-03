Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống kế toán tại công ty và hướng dẫn công việc cho các kế toán viên

Quản lý công nợ phải thu, phải trả

Kiểm tra, nhập liệu các số liệu sổ sách kế toán

Lên tờ khai thuế, BCTC

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo

Ưu tiên ứng viên nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước

Du lịch định kỳ 1 lần / năm

Thưởng lễ , tết và lương tháng 13 đầy đủ theo quy định công ty

Có lộ trình đào tạo và hỗ trợ các khóa học nâng cấp trình độ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY

