Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lầu 3, số 10 Sông Thao, phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

-Quản lý công việc của team Khai báo hải quan.

-Tư vấn thủ tục và kiểm tra chứng từ báo giá cho Sales/Khách hàng.

-Kiểm tra chi phí lô hàng ( chi phí chi).

-Làm báo cáo cho cấp trên.

-Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

-Kinh nghiệm trên 3 năm khai báo hải quan

-Kinh nghiệm OPS

-Có quan mối quan với hải quan

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động .

- Được làm việc trong môi trường năng động , thân thiện .

- Được hưởng các quyền lợi, các chế độ đãi ngộ dành riêng cho thành viên chính thức của Công ty (lương thưởng dịp lễ, tết, lương thưởng tháng 13, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, du lịch,....).

- Nhân viên bốn năm, Mỗi năm đến Trung Quốc du lịch miễn phí

