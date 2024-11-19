Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lầu 3, số 10 Sông Thao, phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
-Quản lý công việc của team Khai báo hải quan.
-Tư vấn thủ tục và kiểm tra chứng từ báo giá cho Sales/Khách hàng.
-Kiểm tra chi phí lô hàng ( chi phí chi).
-Làm báo cáo cho cấp trên.
-Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm trên 3 năm khai báo hải quan
-Kinh nghiệm OPS
-Có quan mối quan với hải quan

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động .
- Được làm việc trong môi trường năng động , thân thiện .
- Được hưởng các quyền lợi, các chế độ đãi ngộ dành riêng cho thành viên chính thức của Công ty (lương thưởng dịp lễ, tết, lương thưởng tháng 13, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, du lịch,....).
- Nhân viên bốn năm, Mỗi năm đến Trung Quốc du lịch miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 108 CHUNG CƯ PHÚ HÒA, KHU DÂN CƯ PHÚ HÒA PHƯỜNG PHÚ HÒA, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

