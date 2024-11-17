Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 5 Lý Tự Trọng , Hồng Bàng , Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Làm thủ tục khai báo hải quan, giao nhận và các công việc khác liên quan đến xuất nhập khẩu
- Giao nhận hàng hóa cho khách hàng tại công trường, giám sát bốc , hạ hàng tại cảng và công trường
-Làm việc tại các công trường dự án theo sự điều động của Công ty.
- Địa điểm làm việc
Thường trực tại Hải Phòng và công tác tại các công trường khi có sự điều động của cty

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về thông quan và xuất nhập khẩu; chịu khó và yêu công việc và muốn gắn bó lâu dài về lĩnh vực xuất nhập khẩu và giao nhận.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp các trường từ Trung cấp/Cao Đẳng/Đại học khối kinh tế/thương mai/ngoại thương và kỹ thuật
-Ưu tiên Nam, độ tuổi dưới 40
-Biết một trong các ngôn ngữ là lợi thế
-Sinh viên mới ra trường có ý chí và chịu khó phấn đấu học hỏi vẫn chấp nhận và tạo điều kiện

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thử việc 9,000,000đ/ tháng
-Mức lương sau thử việc sẽ thỏa thuận theo năng lực.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định chung nhà nước
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17 Tòa tháp VCCI, số 09 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

