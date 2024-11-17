Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 5 Lý Tự Trọng , Hồng Bàng , Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch

- Làm thủ tục khai báo hải quan, giao nhận và các công việc khác liên quan đến xuất nhập khẩu

- Giao nhận hàng hóa cho khách hàng tại công trường, giám sát bốc , hạ hàng tại cảng và công trường

-Làm việc tại các công trường dự án theo sự điều động của Công ty.

- Địa điểm làm việc

Thường trực tại Hải Phòng và công tác tại các công trường khi có sự điều động của cty

Yêu Cầu Công Việc

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về thông quan và xuất nhập khẩu; chịu khó và yêu công việc và muốn gắn bó lâu dài về lĩnh vực xuất nhập khẩu và giao nhận.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp các trường từ Trung cấp/Cao Đẳng/Đại học khối kinh tế/thương mai/ngoại thương và kỹ thuật

-Ưu tiên Nam, độ tuổi dưới 40

-Biết một trong các ngôn ngữ là lợi thế

-Sinh viên mới ra trường có ý chí và chịu khó phấn đấu học hỏi vẫn chấp nhận và tạo điều kiện

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thử việc 9,000,000đ/ tháng

-Mức lương sau thử việc sẽ thỏa thuận theo năng lực.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định chung nhà nước

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM

