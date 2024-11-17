Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Bee Logistics Corporation Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Bee Logistics Corporation Pro Company

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Tầng 6 tòa nhà Viettel Hà Nam

- 1A Đại lộ Thống Nhất, Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai hải quan, C/O.
- Tư vấn các thủ tục liên quan đến khai quan/CO cho khách hàng.
- Thực hiện các thủ tục chứng từ Hải quan theo quy định, xin các loại giấy phép liên quan đến lô hàng.
- Xuất trình hồ sơ hải quan, CO đến các cơ sở ban ngành liên quan.
- Tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong việc giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.
- Thành thạo báo cáo quyết toán cho loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu.
- Các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ làm chứng từ khai quan.
- Gửi đề nghị thanh toán theo quy định của công ty đúng hạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực khai báo hải quan/giao nhận hiện trường
- Am hiểu về các loại hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
- Thật thà, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao
- Có sức khỏe tốt đáp ứng công việc ngoài giờ.

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận tương xứng năng lực
- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, thưởng lương tháng 13, thưởng Tết Âm (1-6 tháng lương))
- Phụ cấp cơm trưa 45,000 VNĐ/ngày (trừ thứ 7)
- Phụ cấp điện thoại
- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm.
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Cơ hội đào tạo, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation Pro Company

Bee Logistics Corporation Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: + HEAD OFFICE: 2nd FL, Hai Au Bldg, 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-khai-bao-hai-quan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-nam-job251329
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu
Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 10 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đồng Phát
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Đồng Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Đồng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu
Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Bee Logistics Corporation Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm