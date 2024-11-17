Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tầng 6 tòa nhà Viettel Hà Nam - 1A Đại lộ Thống Nhất, Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai hải quan, C/O.

- Tư vấn các thủ tục liên quan đến khai quan/CO cho khách hàng.

- Thực hiện các thủ tục chứng từ Hải quan theo quy định, xin các loại giấy phép liên quan đến lô hàng.

- Xuất trình hồ sơ hải quan, CO đến các cơ sở ban ngành liên quan.

- Tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong việc giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

- Thành thạo báo cáo quyết toán cho loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu.

- Các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ làm chứng từ khai quan.

- Gửi đề nghị thanh toán theo quy định của công ty đúng hạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực khai báo hải quan/giao nhận hiện trường

- Am hiểu về các loại hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

- Thật thà, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao

- Có sức khỏe tốt đáp ứng công việc ngoài giờ.

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận tương xứng năng lực

- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, thưởng lương tháng 13, thưởng Tết Âm (1-6 tháng lương))

- Phụ cấp cơm trưa 45,000 VNĐ/ngày (trừ thứ 7)

- Phụ cấp điện thoại

- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Cơ hội đào tạo, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin