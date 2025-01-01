Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên khai báo hải quan

-

Có 23 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu
Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 85 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 85 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần TĐP Vina
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty cổ phần TĐP Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty cổ phần TĐP Vina
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company
Hạn nộp: 14/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT
Hạn nộp: 25/11/2024
Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu
Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept
Hạn nộp: 23/11/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Quá Cảnh XNK
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty TNHH Dịch vụ Quá Cảnh XNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ Quá Cảnh XNK
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty TNHH Dịch vụ Quá Cảnh XNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ Quá Cảnh XNK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Voltrans Logistics co., Ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty cổ phần TĐP Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần TĐP Vina
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 85 - 15 Triệu Bee Logistics Corporation Pro Company
85 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Bee Logistics Corporation Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Nhu cầu tuyển nhân viên khai báo hải quan có xu hướng tăng nhờ sự phát triển của thương mại quốc tế và yêu cầu chuyên môn hóa cao. Đây là cơ hội lớn cho những người muốn tham gia vào lĩnh vực xuất nhập khẩu với mức lương từ 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của tuyển nhân viên khai báo hải quan

Nhân viên khai báo hải quan là những người chịu trách nhiệm xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến việc thông quan hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu qua biên giới. Công việc này đòi hỏi kiến thức về quy định hải quan, thuế xuất nhập khẩu, cũng như khả năng sử dụng các phần mềm khai báo.

Nhu cầu tuyển nhân viên khai báo hải quan dự kiến tiếp tục tăng, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách và hội nhập quốc tế. Nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty logistics và dịch vụ giao nhận hàng hóa đang tích cực tuyển nhân viên khai báo hải quan có kỹ năng chuyên môn để đảm bảo quy trình thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Theo thông tin từ VOV, đến năm 2030, ngành Logistics sẽ cần bổ sung khoảng 2,2 triệu nhân lực, trong đó có khoảng 200.000 nhân lực chất lượng cao, yêu cầu có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng ngoại ngữ. Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở đào tạo chỉ cung cấp khoảng 2.500 sinh viên và học viên mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường chỉ đạt khoảng 10%, tạo ra cơ hội việc làm lớn trong ngành xuất nhập khẩu, đặc biệt là cho vị trí nhân viên khai báo hải quan.

Nhu cầu tuyển nhân viên khai báo hải quan dự kiến tiếp tục tăng
Nhu cầu tuyển nhân viên khai báo hải quan dự kiến tiếp tục tăng

Do đó, ngành khai báo hải quan ngày càng trở thành một lĩnh vực có tiềm năng lớn và triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn. Các công ty logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cũng như các cơ quan hải quan đang cần tìm kiếm những nhân viên khai báo hải quan có chuyên môn để đảm bảo các thủ tục được thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là hệ thống phần mềm khai báo điện tử, cũng giúp tăng hiệu quả công việc và mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho những ai có khả năng sử dụng công nghệ và am hiểu về các hệ thống quản lý khai báo hải quan.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng nhân viên khai báo hải quan

Theo thống kê, nguồn thu nhập bình quân tuyển nhân viên khai báo hải quan ở Việt Nam thay đổi tùy thuộc vào cấp bậc, kinh nghiệm, khu vực làm việc và quy mô doanh nghiệp. Dưới đây là thu nhập cụ thể của từng việc làm tuyển nhân viên khai báo hải quan:

Việc làm

Nhân viên khai báo hải quan

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên khai báo hải quan

(Dưới 1 năm kinh nghiệm)

 8.000.000 – 10.000.000

Chuyên viên khai báo hải quan

(Từ 1 - 4 năm kinh nghiệm)

 10.000.000 - 15.000.000

Quản lý/Chuyên gia

(Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên)

 15.000.000 – 30.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên khai báo hải quan

Để làm tốt vị trí này, việc tuyển nhân viên khai báo hải quan không chỉ cần am hiểu về xuất nhập khẩu mà còn phải nắm vững quy trình khai báo hải quan, nhằm đảm bảo hàng hóa được thông quan một cách nhanh chóng và đúng quy định pháp luật. Dưới đây là các bước cơ bản trong quy trình khai báo hải quan:

Ngoài am hiểu xuất nhập khẩu, nhân viên cần phải nắm vững quy trình khai báo hải quan
Ngoài am hiểu xuất nhập khẩu, nhân viên cần phải nắm vững quy trình khai báo hải quan
  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết: Hồ sơ bao gồm các chứng từ như hóa đơn thương mại, vận đơn, hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), và các giấy tờ liên quan khác. Đây là bước quan trọng để đảm bảo đủ điều kiện khai báo.
  • Bước 2: Lập và nộp tờ khai hải quan: Sử dụng hệ thống khai báo điện tử (như VNACCS/VCIS), nhân viên tiến hành nhập liệu các thông tin chính xác và gửi tờ khai đến cơ quan hải quan.
  • Bước 3: Theo dõi tình trạng hồ sơ khai báo: Sau khi nộp tờ khai, nhân viên cần theo dõi trạng thái xử lý của hồ sơ trên hệ thống để kịp thời phát hiện các yêu cầu bổ sung hoặc vấn đề cần giải quyết.
  • Bước 4: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khai báo: Trong quá trình kiểm tra, cơ quan hải quan có thể yêu cầu bổ sung chứng từ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa. Nhân viên phải phối hợp chặt chẽ với các bên để xử lý nhanh chóng.
  • Bước 5: Cập nhật và lưu trữ hồ sơ khai báo: Sau khi hàng hóa được thông quan, toàn bộ hồ sơ cần được cập nhật và lưu trữ đầy đủ để phục vụ việc tra cứu hoặc báo cáo sau này. Quy trình trên đòi hỏi sự cẩn thận, trách nhiệm và kỹ năng quản lý tốt để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

4. Yêu cầu kỹ năng cần có của nhân viên khai báo hải quan

Để thành công đảm nhận vị trí nhân viên khai báo hải quan, các ứng viên cần sở hữu một loạt các kỹ năng chuyên môn và mềm, đồng thời đáp ứng những yêu cầu cụ thể từ nhà tuyển dụng. Dưới đây là các kỹ năng và yêu cầu thường được đề cập đến khi tuyển nhân viên khai báo hải quan:

Nhà tuyển dụng yêu cầu khắt khe về trình độ và năng lực của ứng viên đảm nhận vị trí này
Nhà tuyển dụng yêu cầu khắt khe về trình độ và năng lực của ứng viên đảm nhận vị trí này
  • Kiến thức về xuất nhập khẩu và logistics: Hiểu rõ quy trình xuất nhập khẩu, quy định pháp luật liên quan, và các thủ tục hải quan là yêu cầu cơ bản. Ứng viên cần nắm bắt các khái niệm như Incoterms, chứng từ thương mại, và chính sách thuế.
  • Kỹ năng sử dụng phần mềm khai báo hải quan: Thành thạo các phần mềm chuyên dụng như VNACCS/VCIS và các hệ thống quản lý hải quan điện tử là một lợi thế lớn. Điều này giúp tăng hiệu quả trong việc khai báo và xử lý dữ liệu.
  • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Vì công việc liên quan đến xử lý nhiều lô hàng cùng lúc, khả năng tổ chức tốt giúp nhân viên hoàn thành công việc đúng hạn và tránh sai sót.
  • Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết: Tuyển nhân viên khai báo hải quan thường xuyên làm việc với nhiều bên liên quan như khách hàng, cơ quan hải quan, và đối tác logistics. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và khả năng thương lượng tốt là rất cần thiết.
  • Sự chú ý đến chi tiết và tính chính xác: Sai sót nhỏ trong khai báo hải quan có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, nhân viên cần tập trung cao độ và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong mọi chi tiết của công việc.

Những kỹ năng và yêu cầu trên không chỉ giúp việc tuyển nhân viên khai báo hải quan dễ dàng hơn, đáp ứng được kỳ vọng từ nhà tuyển dụng mà còn tạo tiền đề vững chắc để họ phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành này.

5. Những khó khăn trong cho nhân viên khai báo hải quan

Ngành tuyển nhân viên khai báo hải quan là một lĩnh vực đầy triển vọng nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Dưới đây là các thách thức mà nhân viên ngành này thường gặp phải:

Những khó khăn mà nhân viên khai báo hải quan đối mặt là rất lớn
Những khó khăn mà nhân viên khai báo hải quan đối mặt là rất lớn

Cạnh tranh trong thị trường lao động

Thị trường lao động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bao gồm vị trí khai báo hải quan, ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều ứng viên mới tốt nghiệp, cộng thêm nhu cầu tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp lớn, khiến việc đạt được vị trí mong muốn trở nên khó khăn. Điều này đòi hỏi ứng viên phải có nền tảng kiến thức sâu rộng và kỹ năng nổi bật​.

Khó khăn trong việc cập nhật quy định và luật pháp

Các quy định về xuất nhập khẩu, hải quan thường xuyên thay đổi, gây khó khăn trong việc cập nhật và áp dụng chính xác. Điều này đặc biệt quan trọng vì sai sót nhỏ có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, như bị phạt hành chính hoặc chậm trễ trong quy trình vận chuyển hàng hóa​.

Áp lực trong việc đảm bảo tính chính xác và kịp thời của báo cáo

Tuyển nhân viên khai báo hải quan cũng sẽ chịu áp lực lớn trong việc đảm bảo dữ liệu chính xác và thời gian xử lý nhanh chóng để tránh ảnh hưởng đến dòng chảy hàng hóa. Sự thiếu chính xác hoặc chậm trễ có thể dẫn đến tổn thất cho doanh nghiệp​.

Tác động của công nghệ đến ngành xuất nhập khẩu

  • Sử dụng phần mềm và hệ thống quản lý: Ngày càng nhiều công ty áp dụng các hệ thống khai báo hải quan điện tử và phần mềm quản lý hiện đại để tăng hiệu quả. Điều này đòi hỏi nhân viên phải nhanh chóng làm quen với công nghệ mới.
  • Áp dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu và lưu trữ hồ sơ: Các hệ thống điện tử hỗ trợ xử lý và lưu trữ thông tin giúp tăng hiệu quả, nhưng cũng yêu cầu nhân viên có kỹ năng số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu.
  • Tác động đến quy trình làm việc: Công nghệ làm thay đổi cách vận hành, nâng cao tốc độ và độ chính xác, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về kỹ năng của nhân viên, từ đó tăng áp lực lên họ​.

Mặc dù có những thách thức, nhưng sự phát triển không ngừng của ngành xuất nhập khẩu tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập cho nhân viên khai báo hải quan. Những ai có kiến thức sâu rộng, kỹ năng công nghệ và khả năng thích nghi nhanh sẽ nắm bắt được cơ hội trong lĩnh vực này.

Với tiềm năng phát triển lớn và nhu cầu tuyển nhân viên khai báo hải quan chuyên môn cao, ngành này mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những ai muốn gia nhập vào lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây là một ngành có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi các ứng viên không chỉ có kiến thức chuyên sâu mà còn phải cập nhật nhanh chóng với các thay đổi trong luật pháp và công nghệ.