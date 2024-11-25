Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 2.11 KCN Trà Nóc, II, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam, Ô Môn, Thành phố Móng Cái

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin, bộ hồ sơ/chứng từ, và kiểm tra tính hợp lệ của chúng. Hoàn thành các thủ tục Hải quan, C/O, Phytos....liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp: Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, thủy hải sản, nông sản trái cây, thực phẩm,....
Khai báo và truyền dữ liệu, chứng từ đến Cơ quan Hải quan, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Sở Công Thương và Chi Cục Kiểm Dịch. Sau đó, hoàn tất thủ tục cho từng lô hàng để nhận tờ khai Hải quan đã thông quan, C/O và chứng thư kiểm dịch để gửi các bộ phận, khách hàng.
Thực hiện, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
Có khả năng đối ứng với các Cơ quan liên quan.
Có kỹ năng xử lý giải quyết vấn đề, có tinh thần trách nhiệm cao, và tinh thần đồng đội, làm việc nhóm.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu và theo chỉ thị của cấp trên.
(Thông tin chi tiết về công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Logistics, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế.
Thành thạo các thủ tục Hải quan, C/O, Phytos, kiểm hóa Hải quan, kiểm dịch...., và hiểu biết, nắm vững về thông tư, nghị định, quy định trong lĩnh vực nhập khẩu và xuất khẩu...
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở lĩnh vực Xuất nhập khẩu, và thủ tục liên quan.
Thông thạo vi tính văn phòng: Word, Excel và các phần mềm liên quan để thực hiện tốt công việc được giao.
Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
Ưu tiên: Ứng viên có thêm kiến thức về tiếng Anh và tiếng Trung. IELTS 5.5 và HSK 3 hoặc các chứng chỉ tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc: máy vi tính, máy in, điện thoại, internet,...
Được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ khác xứng đáng với năng lực.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động.
Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.
Tham gia các hoạt động nhóm và du lịch hàng năm của Công ty, tham dự Tiệc nhân viên cuối năm, chuyến nghỉ mát hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà AP, số 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-tuc-hai-quan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-can-tho-job256803
