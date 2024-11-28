Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Đến 18 Triệu

- Mở file theo dõi lô hàng, tiếp nhận thông tin của sales/khách hàng và phản hồi khi nhận được thông tin.

- Nhận bộ chứng từ của khách hàng qua email, tiến hành kiểm tra các thông tin trên bộ chứng từ nhập khẩu bao gồm PO, Sale Contract, Invoice, Packing List, Surendered/ Telex Release BL, CO, CA, MSDS, giấy phép...đã đúng, đủ và khớp nhau.

- Theo dõi, kiểm tra cùng với khách hàng/sales, các bên Hãng tàu/ Forwarder để nhận được thông báo hàng đến với hàng nhập để có thông tin lên tờ khai không làm ảnh hưởng đến tiến độ làm hàng trong trường hợp có một bên bị chậm trễ.

- Truyền hải quan điện tử, thông báo nộp thuế, gửi các thông tin nộp thuế cho khách hàng/sales. Làm giấy nộp thuế/lệ phí hải quan gửi kèm vào tờ khai chính thức cho khách hàng/sales nếu có yêu cầu.

- Thông báo và nhận bộ hồ sơ gốc khách hàng gửi xác nhận lại tính đầy đủ, chính xác của bộ chứng từ, yêu cầu chỉnh sửa (nếu cần). Lưu lại bản copy các chứng từ vào file.

- Tiến hành sắp xếp chuẩn bị hồ sơ chuyển cho ops làm hàng.

- Theo dõi việc nộp thuế, tình hình làm thủ tục hải quan của OPS hiện trường và cập nhập thông tin cho khách hàng/sales.

- Xác nhận lịch giao hàng và phối hợp với bộ phận điều xe bố trí xe vận chuyển giao tại kho khách hàng.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm khai báo hải quan trong các công ty logistics.

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên trong các ngành hải quan, logistics, kinh tế đối ngoại,...

- Ưu tiên có thể đi làm ngay

- Nếu ứng viên có kinh nghiệm nhiều có thể up lên vị trí leader

Tại Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thưởng hợp lý không dừng lại ở tháng lương thứ 13. Từ 10-18 triệu theo năng lực ứng tuyển

- Thưởng định kỳ các ngày Lễ 30.4, 1.5, 2.9, Tết dương lịch, thành lập công ty...

- Lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản ngoài chế độ theo quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng của công ty.

- Được làm trong công ty lớn , có uy tín, lâu đời trong ngành.

- Được tham gia bảo hiểm cấp cao theo quy chế Công ty

- Được đi nghỉ mát định kỳ hàng năm, du lịch nước ngoài: châu Á hoặc Châu Âu theo quy chế công ty

- Được đạo tạo thường xuyên, nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

- Được làm trong môi trường năng động và thoải mái

- Được hưởng mọi chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Bộ Luật lao động Việt Nam và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company

