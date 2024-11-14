Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 96 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Thực hiện xây dựng testcase từ tài liệu nghiệp vụ và các tài liệu liên quan tới phần mềm.

- Chuẩn bị kịch bản kiểm thử, dữ liệu kiểm thử.

- Thực hiện test chức năng (functional test), test tích hợp hệ thống (system test/integration test).

- Phối hợp với đội phát triển để hỗ trợ sửa lỗi lập trình và kiểm thử lại sau sửa lỗi.

- Hoàn thành các tài liệu về kiểm thử (kết quả test), tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản lý cấu hình (nếu có).

- Thực hiện báo cáo lỗi của phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi (Jira, Redmine).

- Phối hợp với Quản trị dự án để đảm bảo chất lượng phần mềm.

- Thực hiện kiểm thử phần mềm trên web, mobile, Backend, Frontend.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về thiết kế, kiểm thử phần mềm và thành thạo các phương pháp thử nghiệm.

- Thành thạo các kỹ thuật kiểm thử phần mềm cũng như đánh giá khả năng tương thích với các chương trình phần mềm khác nhau.

- Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở các dự án kiểm thử web, mobile

- Có hiểu biết về các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test,...) và các kỹ thuật kiểm thử là lợi thế

- Test dữ liệu trong database (Mysql, SQL Server...)

- Có khả năng phân tích và trao đổi về yêu cầu phần mềm

- Ham học hỏi, sẵn sàng học và áp dụng công nghệ mới là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10.000.000 - 16.000.000/tháng

- Các khoản phụ cấp theo chính sách của công ty (phụ cấp máy tính, phụ cấp điện thoại, phúc lợi onsite...)

- Được đào tạo phát triển bản thân, nâng cao các kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp

- Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc

- Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT

