Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ngày đăng tuyển: 24/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Kỹ sư vật liệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư vật liệu Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Thăng Long, 98A, Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư vật liệu Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ triển khai, giám sát và tối ưu pipeline ELT sử dụng các công cụ như NiFi, Airflow, dbt.
pipeline ELT
NiFi, Airflow, dbt
2. Thu thập và xử lý dữ liệu từ các nguồn như CSDL giao dịch, file logs, APIs...
3. Làm việc với hệ thống lưu trữ như HDFS, PostgreSQL, MinIO.
HDFS, PostgreSQL, MinIO
4. Kiểm tra chất lượng dữ liệu, đối soát bản ghi giữa các bước trong pipeline.
5. Ghi chép tài liệu kỹ thuật, hỗ trợ giám sát cảnh báo lỗi dữ liệu.
6. Phối hợp với các team Data Analyst và Senior Engineer để đảm bảo dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:
1. Tốt nghiệp đại học các ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin hoặc liên quan.
CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin
2. Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Data Engineer hoặc tương đương.
2. Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm
3. Thành thạo SQL, có kinh nghiệm xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn.
SQL
4. Có kiến thức lập trình với Python hoặc Java, có thể viết script xử lý dữ liệu hoặc tương tác với API.
Python hoặc Java
5. Có hiểu biết cơ bản về ETL/ELT, batch & streaming pipelines.
ETL/ELT
6. Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, tư duy logic tốt.
Ưu tiên

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Sunny tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

