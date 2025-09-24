Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư vật liệu Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Hà Nội: Tòa nhà Thăng Long, 98A, Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư vật liệu Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Hỗ trợ triển khai, giám sát và tối ưu pipeline ELT sử dụng các công cụ như NiFi, Airflow, dbt.
2. Thu thập và xử lý dữ liệu từ các nguồn như CSDL giao dịch, file logs, APIs...
3. Làm việc với hệ thống lưu trữ như HDFS, PostgreSQL, MinIO.
4. Kiểm tra chất lượng dữ liệu, đối soát bản ghi giữa các bước trong pipeline.
5. Ghi chép tài liệu kỹ thuật, hỗ trợ giám sát cảnh báo lỗi dữ liệu.
6. Phối hợp với các team Data Analyst và Senior Engineer để đảm bảo dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp đại học các ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin hoặc liên quan.
2. Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Data Engineer hoặc tương đương.
3. Thành thạo SQL, có kinh nghiệm xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn.
4. Có kiến thức lập trình với Python hoặc Java, có thể viết script xử lý dữ liệu hoặc tương tác với API.
5. Có hiểu biết cơ bản về ETL/ELT, batch & streaming pipelines.
6. Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, tư duy logic tốt.
Ưu tiên
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
