Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Kiểm Định Bách Khoa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,500 USD

Mức lương 800 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Ngô Bệ, phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

- Triển khai phương án thiết kế ý tưởng, dựng phối cảnh, lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

- Triển khai công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thi công các loại.

- Triển khai thiết kế theo sự phân công của Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm đọc hiểu các luật thông tư nghị định hiện hành và cập nhật.

- Quản lý công việc triển khai thiết kế theo từng dự án, từng giai đoạn;

- Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác,…

- Sử dụng thành thạo các phần mềm autocad, revit, sketup…

Có kinh nghiệm triển khai thực tế

- Tốt nghiệp hệ chính quy các trường chuyên ngành liên quan, ưu tiên tốt nghiệp tốt nghiệp ĐH Bách Khoa TP. HCM & ĐH Kiến Trúc TP. HCM.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn công trình Công nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Kiểm Định Bách Khoa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Kiểm Định Bách Khoa Việt

