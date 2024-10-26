Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Kiến trúc đô thị Châu Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KK 3 Ba Vì, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

• Đề xuất, đưa ra các ý tưởng thiết kế và chủ trì thiết kế, kiến trúc nhà dân dụng, nhà phố, biệt thự...

• Gặp gỡ khách hàng, lên phương án thiết kế, bản vẽ sơ bộ và làm việc trực tiếp với khách hàng

• Tiến hành thiết kế, triển khai chi tiết bản vẽ trên các phần mềm ứng dụng.

• Giám sát và kiểm tra tất cả các sản phẩm thiết kế trước khi trình bày với khách hàng hoặc các bên liên quan

• Có khả năng sáng tác tốt, ưu tiên diễn họa nội, ngoại thất tốt.

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn thiết kế các công trình dân dụng.

- Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế áp dụng. Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm có liên quan như: Autocad, 3D max, Revit, Lumion... và tin học văn phòng

- Có kinh nghiệm trong việc thiết kế các công trình công nghiệp là 1 lợi thế.

- Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc, tinh thần làm việc nhóm.

- Sử dụng các phần mềm mới, áp dụng các vật liệu hiện đại trong dự án.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc đô thị Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn theo đúng năng lực

- Lương tháng 13

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc đồng nghiệp hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc đô thị Châu Á

