Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20 Đường M4, P.Phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh, Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc Dân Dụng, Văn phòng, công nghiệp và nhà máy sản xuất Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Lên ý tưởng và thiết kế nội – ngoại thất Dân dụng, văn phòng, showroom, hội trường, nhà máy,...
Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh,
Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc Dân Dụng, Văn phòng, công nghiệp và nhà máy sản xuất
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
Lên ý tưởng và thiết kế nội – ngoại thất Dân dụng, văn phòng, showroom, hội trường, nhà máy,...

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tính kỹ luật, có khả năng làm việc nhóm, vui vẻ, hòa đồng Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng. Có khả năng thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D. Thành thạo Sketchup, 3Dmax, Photoshop, Autocad. Ưu tiên có kinh nghiệm làm về Nhà ở dân dụng; văn phòng; Nhà xưởng Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như MS Office, Autocad, thành thạo MS Project là 1 lợi thế. Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc. Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Có kỹ năng đàm phán là một lợi thế. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản,
Có tính kỹ luật, có khả năng làm việc nhóm, vui vẻ, hòa đồng
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.
Có khả năng thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D.
Thành thạo Sketchup, 3Dmax, Photoshop, Autocad.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm về Nhà ở dân dụng; văn phòng; Nhà xưởng
Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như MS Office, Autocad, thành thạo MS Project là 1 lợi thế.
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Có kỹ năng đàm phán là một lợi thế.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản,

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định hiện hành của pháp luật. Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng) Lương tháng 13 Môi trường năng động, chuyên nghiệp, Chế độ đặc biệt với cán bộ làm việc tại các công trình: Bao gồm hỗ trợ chi phí ăn, ở, nghỉ phép định kì,....
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định hiện hành của pháp luật.
Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng)
Lương tháng 13
Môi trường năng động, chuyên nghiệp,
Chế độ đặc biệt với cán bộ làm việc tại các công trình: Bao gồm hỗ trợ chi phí ăn, ở, nghỉ phép định kì,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Đường M4, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

