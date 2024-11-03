Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Cách Mạng Tháng Tám, Tòa Twins Tower, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng. Nhận nhiệm vụ thiết kế từ Trưởng nhóm thiết kế, lập kế hoạch phù hợp với công việc. Bám sát dự án thiết kế từ giai đoạn khai thác đề bài đến lên ý tưởng thiết kế. Phối hợp với team kỹ thuật để đảm bảo hồ sơ thi công khớp với concept Kiểm tra tính hợp lý trong thiết kế, đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp cho cho từng công trình Để xuất các công việc liên quan đến thiết kế công trình đang phụ trách Phối hợp với các phòng ban khác (kết cấu, M&E, cảnh quan, nội thất) để triển khai công việc hiệu quả Điều tiết và phối hợp với bộ phận báo giá để chốt thi công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm thiết kế về hiệu quả của dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Autocad, Sketchup, biết Photoshop, biết Revit là một lợi thế Có khả năng Render tốt bằng các phần mềm render 3Dmax hoặc Sketchup như: Vray, Corona,Vantage.....( Gửi Portfolio để có hình ảnh tham chiếu thực tế ) Quản lý công việc – thành thạo quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, kỹ năng chuyên môn tốt, khả năng làm việc độc lập, linh hoạt và hiệu quả Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, nội thất Kinh nghiệm : trên 3 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận ( Tổng thu nhập từ 15tr - 20tr/ tháng) Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng Nhiều cơ hội thăng tiến Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty. Thời gian làm việc: Trường hợp ngồi văn phòng Từ T2-T7; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h30-12h; chiều: 13h30-17h30). Trường hợp đi công trình thì tùy thuộc vào yêu cầu của cấp trên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

