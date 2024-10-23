Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH VILIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quốc Lộ 50, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, phương án thiết kế trang trí và dựng hình 3D theo phương án đã lên ý tưởng cho các công trình trang trí chiếu sáng nghệ thuật,các biểu tượng trang trí chiếu sáng nghệ thuật, cảnh quan xung quanh khu vực (chủ yếu là trang trí cho các công trình công viên,quảng trường, đài tượng niệm, khu di tích lịch sử, vòng xoay, cầu, đường phố đô thị và các khu vực công cộng về đêm).

Render ảnh, video ngày và hiệu ứng ánh sáng đêm (ánh sáng đèn và hiệu ứng của các đèn về đêm) cho phương án thiết kế sinh động, thẩm mỹ để thuyết phục chủ đầu tư, thể hiện rõ ý đồ phương án tráng trí đã lên ý tưởng.

Phối hợp triển khai bản vẽ thi công dựa trên mô hình thông tin đã lên phương án với các bộ phận liên quan như điện chiếu sáng , kết cấu.

Đo bóc khối lượng dự toán theo phương án đã lên ý tưởng.

Hoàn thành công việc được phân công theo đúng tiến độ quy định về thời gian và chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành kiến trúc, cảnh quan , xây dựng, mỹ thuật...

Có thẩm mỹ cao và khả năng cảm nhận ánh sáng giả lập tốt.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Thành thạo một trong các phần mềm dựng hình 3d như revit,3ds max, sketchup, Zbrush, Blender... (ưu tiên revit trực tiếp triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công trên mô hình đã lên phương án ), autocad 2d.

Thành thạo sử dụng một trong số các phần mềm render ảnh và video về ánh sáng đêm như : ue5, lumion,twinmotion, Chaos Vintage, depence .. (render ảnh: vray,corona, enscape...)

Tại CÔNG TY TNHH VILIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tùy theo năng lực. Ngoài lương cứng còn có lương thưởng theo dự án.

Lương tháng 13.

Bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Được đào tạo, hướng dẫn.

Thưởng khi hoàn thành tốt công việc.

Thưởng cuối năm dựa trên kết quả kinh doanh của công ty.

Du lịch hẳng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VILIGHT

