Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH LAUD JVC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12 Đ N1, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Làm việc với leader và nhóm để lên phương án, phối cảnh
- Thiết kế 2D & 3D
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công
- Có thể giao tiếp tiếng Anh
- Thành thạo AutoCAD, Sketchup, Photoshop, Enscape, Lumion,...
- Có Chứng chỉ hành nghề là một lợi thế
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm hoặc độc lập.
- Nộp CV bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt
Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC Thì Được Hưởng Những Gì
- 5 ngày làm việc một tuần (8 AM - 18 PM T2-T6)
- 12 ngày phép một năm
- Nghỉ Lễ theo quy định.
- Lương tháng 13 theo chính sách công ty
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vv
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
