Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH LAUD JVC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đ N1, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Làm việc với leader và nhóm để lên phương án, phối cảnh

- Thiết kế 2D & 3D

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công

- Có thể giao tiếp tiếng Anh

- Thành thạo AutoCAD, Sketchup, Photoshop, Enscape, Lumion,...

- Có Chứng chỉ hành nghề là một lợi thế

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm hoặc độc lập.

- Nộp CV bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt

Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC Thì Được Hưởng Những Gì

- 5 ngày làm việc một tuần (8 AM - 18 PM T2-T6)

- 12 ngày phép một năm

- Nghỉ Lễ theo quy định.

- Lương tháng 13 theo chính sách công ty

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vv

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin