Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10/39 Đường 79, Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng thiết kế, chọn lựa vật liệu, cây xanh, trang thiết bị phù hợp với thiết kế bằng bản vẽ 2D, 3D mô phỏng cảnh quan.
Phân tích các báo cáo môi trường về điều kiện đất đai (chẳng hạn như thoát nước và vấn đề sử dụng năng lượng)
Thực hiện bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bản vẽ thi công, đồng thời tham gia gíam sát công trình liên quan đến thiết kế
Nghiên cứu, cập nhật kiến thức, xu hướng thiết kế cảnh quan mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan hoặc các ngành nghề liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: 3D Max, AutoCAD, Corona, Photoshop, Sketch.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Nắm vững kiến thức về thiết kế cảnh quan, kỹ thuật trồng cây, bố trí cảnh quan.
Có khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học.
Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 10/39 Đường 79, Phước Long B, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

