Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6/22 Thạnh Lộc 13, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Khảo sát đo đạc mặt bằng, lên ý tưởng thiết kế nội thất, hình ảnh ( căn hộ, villa, nhà phố, shophouse)
Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết thi công
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận sản xuất, giám sát trong quá trình để đảm bảo tiến độ, kết quả và sự thống nhất
Kiểm tra chi tiết thông suốt quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng công trình
Nhanh nhạy về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ đặc biệt trong ngành gỗ công nghiệp
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ và Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có ít nhất 1 kinh nghiệm trong việc thiết kế nội thất ( tư vấn, cải tạo, quy hoạch không gian và xây dựng mới)
- Hiểu biết về vật liệu nội thất ( gỗ công nghiệp)
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành: sketchup,Auto cad, 3D Max, photoshop, hoặc 1 số phần mềm khác
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sang OT vào những thời điểm dự án gấp

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc: 8h đến 17h00’ (từ thứ 2 đến thứ 7)
-Thu nhập từ 12.000.000đ đến 20.000.000đ (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc).
12.000.000đ
20
.000.000đ
-Làm việc trong môi trường thoải mái.
-Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước (12 ngày phép/năm).
-Bảo hiểm tai nạn 24/24.
-Hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty: lương, thưởng tháng 13, sinh nhật, lễ, tết, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 170N Nơ Trang Long, phường 12, quận Binh Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

