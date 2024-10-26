Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
- Hồ Chí Minh: 56/3 đường HT45, KP.1 Phường Hiệp Thành, Quận 12
- Miền Trung
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Thực hiện công việc thiết kế cho dự án và cho các gói thầu được phân công, hỗ trợ cho các bộ phận khác khi được yêu cầu với chất lượng tốt, theo đúng kế hoạch đặt ra.
Lập kế hoạch, triển khai và thực hiện bản vẽ, bảng tính, tài liệu kỹ thuật cho các giai đoạn thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết, thiết kế phục vụ cho công việc xin giấy phép, thiết kế kỹ thuật thi công, bao gồm : Bản vẽ cơ bản tổng thể & các hạng mục, Mô hình 3D, Video 3D, hình ảnh ...
Phối hợp về đấu thầu: Nghiên cứu tài liệu kĩ thuật và làm rõ những điểm chưa rõ với các bộ phận liên quan/ chủ đầu tư trong phạm vi chuyên môn.
Hỗ trợ cho các bộ phận khác khi được yêu cầu theo chuyên môn.
Tham gia tư vấn về chuyên môn liên quan đến thiết kế, thi công các dự án.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học / Chuyên ngành Kiến trúc công trình
03 năm kinh nghiệm trở lên
Autocad, Ms Office, Revit và các phần mềm thiết kế ứng dụng
Ngoại ngữ: Anh Văn (đọc-hiểu tài liệu & thuyết trình)
Đảm bảo sức khỏe để làm viêc ổn đinh
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm; Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tiền lương thỏa thuận theo vị trí và năng lực ứng viên
Thưởng vào các dịp lễ trong năm theo quy chế
Thưởng T13
Thưởng thâm niên làm việc
Soát xét lương định kỳ hàng năm
Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau thử việc
Cấp phát đồng phục định kỳ
Nhiều chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
