Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56/3 đường HT45, KP.1 Phường Hiệp Thành, Quận 12

- Miền Trung

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Thực hiện công việc thiết kế cho dự án và cho các gói thầu được phân công, hỗ trợ cho các bộ phận khác khi được yêu cầu với chất lượng tốt, theo đúng kế hoạch đặt ra. Lập kế hoạch, triển khai và thực hiện bản vẽ, bảng tính, tài liệu kỹ thuật cho các giai đoạn thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết, thiết kế phục vụ cho công việc xin giấy phép, thiết kế kỹ thuật thi công, bao gồm : Bản vẽ cơ bản tổng thể & các hạng mục, Mô hình 3D, Video 3D, hình ảnh ... Phối hợp về đấu thầu: Nghiên cứu tài liệu kĩ thuật và làm rõ những điểm chưa rõ với các bộ phận liên quan/ chủ đầu tư trong phạm vi chuyên môn. Hỗ trợ cho các bộ phận khác khi được yêu cầu theo chuyên môn. Tham gia tư vấn về chuyên môn liên quan đến thiết kế, thi công các dự án.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học / Chuyên ngành Kiến trúc công trình 03 năm kinh nghiệm trở lên Autocad, Ms Office, Revit và các phần mềm thiết kế ứng dụng Ngoại ngữ: Anh Văn (đọc-hiểu tài liệu & thuyết trình) Đảm bảo sức khỏe để làm viêc ổn đinh Trung thực, có tinh thần trách nhiệm; Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương thỏa thuận theo vị trí và năng lực ứng viên Thưởng vào các dịp lễ trong năm theo quy chế Thưởng T13 Thưởng thâm niên làm việc Soát xét lương định kỳ hàng năm Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau thử việc Cấp phát đồng phục định kỳ Nhiều chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 56/3 Đường HT 45, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

