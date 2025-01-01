Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Tập đoàn Bất Động Sản Thiên Khôi Hội sở chính: Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Ngày 01 tháng 01 năm 2020, Tập đoàn Bất động sản Thiên Khôi chính thức có mặt trên thị truờng Bất động sản Việt Nam với sứ mệnh kết nối khách hàng và chủ nhà, tư vấn về pháp lý và tình trạng bất động sản trước khi giao dịch diễn ra, điều tiết làm tăng tính thanh khoản cho hàng ngàn Bất động sản trên khắp các Quận nội và ngoại thành tại Hà Nội và TP HCM, làm trong sạch và minh bạch thị trường. Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển Công ty đã có hơn 30.000 nhân sự, 20 Trụ sở từ Bắc vào Nam với hàng ngàn giao dịch Bất động sản lớn nhỏ trên thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tập đoàn Bất Động Sản Thiên Khôi Hội sở chính: Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Ngày 01 tháng 01 năm 2020, Tập đoàn Bất động sản Thiên Khôi chính thức có mặt trên thị truờng Bất động sản Việt Nam với sứ mệnh kết nối khách hàng và chủ nhà, tư vấn về pháp lý và tình trạng bất động sản trước khi giao dịch diễn ra, điều tiết làm tăng tính thanh khoản cho hàng ngàn Bất động sản trên khắp các Quận nội và ngoại thành tại Hà Nội và TP HCM, làm trong sạch và minh bạch thị trường. Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển Công ty đã có hơn 30.000 nhân sự, 20 Trụ sở từ Bắc vào Nam với hàng ngàn giao dịch Bất động sản lớn nhỏ trên thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm