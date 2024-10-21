Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Sala
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Quốc tế Sala

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 382 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Khảo sát, đo đạc và dựng lại 2D, 3D hiện trạng, tiếp nhận và thu thập thông tin gián tiếp/trực tiếp từ Kinh doanh/ Khách hàng Lập phương án bố trí mặt bằng ý tưởng 2D, moodboard ý tưởng không gian, màu sắc, vật liệu theo hướng dẫn của Quản lý trực tiếp Lên phương án thiết kế 3D và trình bày phương án ý tưởng, thiết kế Triển khai các hồ sơ thiết kế cơ sở Phối hợp và làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: kết cấu, cơ điện, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, cảnh quan, dự toán, các nhà thầu phụ và cung cấp vật liệu khác Đảm bảo dự án hoàn tất với sự kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn công
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM NGÀNH NỘI THẤT - ĐỒ GỖ Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành kiến trúc hoặc các ngành có liên quan. Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Am hiểu về vật liệu nội thất, đồ gỗ, màu sắc, các vật liệu trang trí nội thất. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: autoCAD, SketchUp, Lumion 3D. Biết 3DsMax, Photoshop, Ai,...là một lợi thế. Nắm vững các quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Gửi CV có đính kèm Portfolio
Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ. Chế độ thưởng lễ tết 30/4, 1/6, trung thu,....., hiếu hỷ-sinh nhật, du lịch hàng năm.... Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh. Được tham gia các khóa đào tạo liên quan Review lương theo định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 382 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

