Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NGUYỄN DUY VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NGUYỄN DUY VÀ CỘNG SỰ
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NGUYỄN DUY VÀ CỘNG SỰ

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NGUYỄN DUY VÀ CỘNG SỰ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chung cư Hưng Vượng 1, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế concept cho các dự án kiến trúc. Phối hợp phát triển ý tưởng và hoàn thiện phương án thiết kế. Trình bày ý tưởng với khách hàng và đảm bảo thiết kế đáp ứng yêu cầu công năng và thẩm mỹ.
Thiết kế concept cho các dự án kiến trúc.
Phối hợp phát triển ý tưởng và hoàn thiện phương án thiết kế.
Trình bày ý tưởng với khách hàng và đảm bảo thiết kế đáp ứng yêu cầu công năng và thẩm mỹ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dựng hình và render đúng tỉ lệ, bố cục, ánh sáng, vật liệu. Chủ động lập kế hoạch và hoàn thành đúng tiến độ. Có kiến thức tổng quan về các bộ môn kiến trúc, nội thất, kết cấu, MEP,... Có sức khỏe và khả năng giao tiếp tốt.
Dựng hình và render đúng tỉ lệ, bố cục, ánh sáng, vật liệu.
Chủ động lập kế hoạch và hoàn thành đúng tiến độ.
Có kiến thức tổng quan về các bộ môn kiến trúc, nội thất, kết cấu, MEP,...
Có sức khỏe và khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NGUYỄN DUY VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Cơ hội tham gia vào các dự án lớn, chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ. Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
Mức lương cạnh tranh, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cơ hội tham gia vào các dự án lớn, chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NGUYỄN DUY VÀ CỘNG SỰ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NGUYỄN DUY VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NGUYỄN DUY VÀ CỘNG SỰ

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: QUẬN 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

