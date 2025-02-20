Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà DTS, 287B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương Đến 30 Triệu

1. Tham gia triển khai dự án theo kế hoạch

- Tham gia triển khai các dự án tích hợp hệ thống mạng cho các Nhà Cung cấp dịch vụ Di Động, Nhà Cung cấp dịch vụ Internet, Mạng METRO

- Tham gia triển khai dự án liên quan tới các công nghệ Cisco: MPLS, L2VPN, L3VPN, Segment Routing, IOS-XR, QoS

2. Nghiên cứu triển khai sản phẩm, công nghệ mới theo yêu cầu của dự án.

3. Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế HLD, LLD, tài liệu cài đặt, vận hành

4. Tuân thủ các quy trình triển khai dự án, kế hoạch thực hiện dự án

5. Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ cuối dự án

6. Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai dự án (trực tiếp hoặc phối hợp với bộ phận HTKT)

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 02 năm kinh nghiệm triển khai Network, có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ

mạng: MPLS, L2VPN, L3VPN, QoS, Cisco IOS-XR

- Nắm chắc một trong các kiến thức: Mô hình mạng METRO, mạng Service Provider; Layer 2

switching như Spanning Tree Protocol, VLAN…, Layer 3 routing như OSPF, ISIS, BGP,

MPLS….; IP service như DHCP, DNS…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

