Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Kỹ sư triển khai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà DTS, 287B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai

1. Tham gia triển khai dự án theo kế hoạch
- Tham gia triển khai các dự án tích hợp hệ thống mạng cho các Nhà Cung cấp dịch vụ Di Động, Nhà Cung cấp dịch vụ Internet, Mạng METRO
- Tham gia triển khai dự án liên quan tới các công nghệ Cisco: MPLS, L2VPN, L3VPN, Segment Routing, IOS-XR, QoS
2. Nghiên cứu triển khai sản phẩm, công nghệ mới theo yêu cầu của dự án.
3. Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế HLD, LLD, tài liệu cài đặt, vận hành
4. Tuân thủ các quy trình triển khai dự án, kế hoạch thực hiện dự án
5. Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ cuối dự án
6. Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai dự án (trực tiếp hoặc phối hợp với bộ phận HTKT)

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 02 năm kinh nghiệm triển khai Network, có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ
mạng: MPLS, L2VPN, L3VPN, QoS, Cisco IOS-XR
- Nắm chắc một trong các kiến thức: Mô hình mạng METRO, mạng Service Provider; Layer 2
switching như Spanning Tree Protocol, VLAN…, Layer 3 routing như OSPF, ISIS, BGP,
MPLS….; IP service như DHCP, DNS…

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DTS, 287B Điện Biên Phủ, P7, Quận 3, HCM

