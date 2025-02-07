Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kỹ sư triển khai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 16, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Nghiên cứu tìm hiểu về thiết bị, giải pháp, sản phẩm về hạ tầng CNTT (HCI, VDI, bảo mật…).
• Lên phương án và viết tài liệu triển khai (lên cấu hình chi tiết của thiết bị, phần mềm, giải pháp) đáp ứng yêu cầu thiết kế theo từng hãng sản phẩm.
• Tham gia triển khai các giải pháp về hạ tầng CNTT.
• Hỗ trợ khách hàng xử lý lỗi, sự cố kỹ thuật.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
• Có khả năng tư vấn và triển khai các giải pháp ảo hóa thông dụng trên thị trường (VMware, Hyper-V, Nutanix…).
• Có khả năng tư vấn và triển khai các giải pháp HCI của các Hãng (HPE, VMware, Nutanix, Dell, Cisco, Sangfor).
• Có khả năng tư vấn và triển khai giải pháp cho máy chủ, lưu trữ của các Hãng Lenovo, HPE, Dell, IBM.
• Có khả năng tư vấn và triển khai các giải pháp về mạng và bảo mật của các Hãng Cisco, Aruba-HPE, Fortinet, Palo Alto.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 16, số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

