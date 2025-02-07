Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 16, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai

• Nghiên cứu tìm hiểu về thiết bị, giải pháp, sản phẩm về hạ tầng CNTT (HCI, VDI, bảo mật…).

• Lên phương án và viết tài liệu triển khai (lên cấu hình chi tiết của thiết bị, phần mềm, giải pháp) đáp ứng yêu cầu thiết kế theo từng hãng sản phẩm.

• Tham gia triển khai các giải pháp về hạ tầng CNTT.

• Hỗ trợ khách hàng xử lý lỗi, sự cố kỹ thuật.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

• Có khả năng tư vấn và triển khai các giải pháp ảo hóa thông dụng trên thị trường (VMware, Hyper-V, Nutanix…).

• Có khả năng tư vấn và triển khai các giải pháp HCI của các Hãng (HPE, VMware, Nutanix, Dell, Cisco, Sangfor).

• Có khả năng tư vấn và triển khai giải pháp cho máy chủ, lưu trữ của các Hãng Lenovo, HPE, Dell, IBM.

• Có khả năng tư vấn và triển khai các giải pháp về mạng và bảo mật của các Hãng Cisco, Aruba-HPE, Fortinet, Palo Alto.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH Thì Được Hưởng Những Gì

