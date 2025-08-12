Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương Đến 1,000 USD
• Giải quyết các vấn đề phát sinh của dự án(các vấn đề về kỹ thuật, nhân lực, vật tư)
• Chuẩn bị báo cáo về tình hình dự án theo yêu cầu khách hàng và quản trị
• Đối ứng với nhà cung cấp và khách hàng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc tiến độ dự án
• Chỉ đạo các thành viên nhóm để đáp ứng việc thực hiện đúng yêu cầu dự án
• Giám sát các kỹ sư dự án và cung cấp phản hồi về hiệu suất khi cần.
• Điều chỉnh hoạt động của dự án theo các yêu cầu thay đổi.
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*Yêu cầu:
• Bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp về kỹ thuật hoặc lĩnh vực kỹ thuật liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung
• 2 năm kinh nghiệm tại vị trí trưởng nhóm hoặc quản lý . ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa
• Có kỹ năng viết báo cáo, lập tài liệu và thư từ chuyên môn.
• Khả năng làm việc nhóm, lãnh đạo và giải quyết vấn đề mạnh mẽ
*Quyền Lợi:
• Mức Lương: up to 25 triệu
Tại Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
