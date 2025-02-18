Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Sanken Scube làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Vị trí 1: Kỹ sư triển khai bản vẽ xây dựng

Vị trí 1: Kỹ s

ư triển khai bản vẽ xây dựng

Vị trí 2: Kỹ sư cầu nối (đi đào tạo tại Nhật sau đó về Việt Nam làm việc)

- Triển khai các bản vẽ thiết kế hệ thống gas, điện, nước, hệ thống không khí của các công trình

-

thành bản vẽ thi công (các công trình xây dựng của Nhật Bản)

- Tính dự toán BIM dựa trên phần mềm chuyên dụng của Nhật Bản

- Sử dụng phần mềm chuyên dụng bằng tiếng Nhật (Phần mềm thiết kế Tfas, Rebro tương tự AutoCad 2D/3D)

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp (đã hoàn thành tốt nghiệp, chờ nhận bằng cũng có thể ứng tuyển) cao đẳng, đại học chuyên ngành kiến trúc, thiết kế, xây dựng và các ngành kỹ thuật (điện, cơ khí, nhiệt lạnh, v.v…)

- Nhiệt huyết, ham học hỏi, có kế hoạch rõ ràng phát triển bản thân, gắn bó lâu dài

- Muốn làm việc trong môi trường công ty Nhật Bản

- Yêu thích văn hóa Nhật Bản và muốn học thêm Tiếng Nhật

- Khả năng thích nghi tốt, chịu áp lực cao trong môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp

- Sử dụng thành thạo AutoCad 2D/3D, thành thạo vi tính văn phòng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống gas, điện, nước, hệ thống không khí của các công trình

- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng Revit, có kiến thức về BIM

- Ưu tiên nữ

- Không yêu cầu ngoại ngữ với vị trí 1

- Yêu cầu Tiếng Nhật N3 trở lên với vị trí 2

Tại Công Ty TNHH Sanken Scube Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sanken Scube

