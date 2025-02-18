Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Sanken Scube làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại Công Ty TNHH Sanken Scube
- Hồ Chí Minh:
- 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Vị trí 1: Kỹ sư triển khai bản vẽ xây dựng
ư triển khai bản vẽ xây dựng
Vị trí 2: Kỹ sư cầu nối (đi đào tạo tại Nhật sau đó về Việt Nam làm việc)
- Triển khai các bản vẽ thiết kế hệ thống gas, điện, nước, hệ thống không khí của các công trình
- Tính dự toán BIM dựa trên phần mềm chuyên dụng của Nhật Bản
- Sử dụng phần mềm chuyên dụng bằng tiếng Nhật (Phần mềm thiết kế Tfas, Rebro tương tự AutoCad 2D/3D)
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhiệt huyết, ham học hỏi, có kế hoạch rõ ràng phát triển bản thân, gắn bó lâu dài
- Muốn làm việc trong môi trường công ty Nhật Bản
- Yêu thích văn hóa Nhật Bản và muốn học thêm Tiếng Nhật
- Khả năng thích nghi tốt, chịu áp lực cao trong môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp
- Sử dụng thành thạo AutoCad 2D/3D, thành thạo vi tính văn phòng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống gas, điện, nước, hệ thống không khí của các công trình
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng Revit, có kiến thức về BIM
- Ưu tiên nữ
- Không yêu cầu ngoại ngữ với vị trí 1
- Yêu cầu Tiếng Nhật N3 trở lên với vị trí 2
Tại Công Ty TNHH Sanken Scube Thì Được Hưởng Những Gì
- Không yêu cầu ngoại ngữ với vị trí 1
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sanken Scube
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
