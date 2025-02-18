Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Sanken Scube làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Sanken Scube làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Sanken Scube
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Sanken Scube

Kỹ sư triển khai

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại Công Ty TNHH Sanken Scube

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Vị trí 1: Kỹ sư triển khai bản vẽ xây dựng
Vị trí 1: Kỹ s
ư triển khai bản vẽ xây dựng
Vị trí 2: Kỹ sư cầu nối (đi đào tạo tại Nhật sau đó về Việt Nam làm việc)
- Triển khai các bản vẽ thiết kế hệ thống gas, điện, nước, hệ thống không khí của các công trình
-
Triển khai các bản vẽ thiết kế hệ thống gas, điện, nước, hệ thống không khí của các công trình
thành bản vẽ thi công (các công trình xây dựng của Nhật Bản)
- Tính dự toán BIM dựa trên phần mềm chuyên dụng của Nhật Bản
Tính dự toán BIM dựa trên phần mềm chuyên dụng của Nhật Bản
- Sử dụng phần mềm chuyên dụng bằng tiếng Nhật (Phần mềm thiết kế Tfas, Rebro tương tự AutoCad 2D/3D)
Sử dụng phần mềm chuyên dụng bằng tiếng Nhật (Phần mềm thiết kế Tfas, Rebro tương tự AutoCad 2D/3D)
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp (đã hoàn thành tốt nghiệp, chờ nhận bằng cũng có thể ứng tuyển) cao đẳng, đại học chuyên ngành kiến trúc, thiết kế, xây dựng và các ngành kỹ thuật (điện, cơ khí, nhiệt lạnh, v.v…)
- Nhiệt huyết, ham học hỏi, có kế hoạch rõ ràng phát triển bản thân, gắn bó lâu dài
- Muốn làm việc trong môi trường công ty Nhật Bản
- Yêu thích văn hóa Nhật Bản và muốn học thêm Tiếng Nhật
- Khả năng thích nghi tốt, chịu áp lực cao trong môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp
- Sử dụng thành thạo AutoCad 2D/3D, thành thạo vi tính văn phòng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống gas, điện, nước, hệ thống không khí của các công trình
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng Revit, có kiến thức về BIM
- Ưu tiên nữ
Ưu tiên nữ
- Không yêu cầu ngoại ngữ với vị trí 1
ới vị trí 1
- Yêu cầu Tiếng Nhật N3 trở lên với vị trí 2
Yêu cầu Tiếng Nhật N3 trở lên với vị trí 2

Tại Công Ty TNHH Sanken Scube Thì Được Hưởng Những Gì

- Tốt nghiệp (đã hoàn thành tốt nghiệp, chờ nhận bằng cũng có thể ứng tuyển) cao đẳng, đại học chuyên ngành kiến trúc, thiết kế, xây dựng và các ngành kỹ thuật (điện, cơ khí, nhiệt lạnh, v.v…)
- Nhiệt huyết, ham học hỏi, có kế hoạch rõ ràng phát triển bản thân, gắn bó lâu dài
- Muốn làm việc trong môi trường công ty Nhật Bản
- Yêu thích văn hóa Nhật Bản và muốn học thêm Tiếng Nhật
- Khả năng thích nghi tốt, chịu áp lực cao trong môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp
- Sử dụng thành thạo AutoCad 2D/3D, thành thạo vi tính văn phòng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống gas, điện, nước, hệ thống không khí của các công trình
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng Revit, có kiến thức về BIM
- Ưu tiên nữ
Ưu tiên nữ
- Không yêu cầu ngoại ngữ với vị trí 1
ới vị trí 1
- Yêu cầu Tiếng Nhật N3 trở lên với vị trí 2
Yêu cầu Tiếng Nhật N3 trở lên với vị trí 2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sanken Scube

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sanken Scube

Công Ty TNHH Sanken Scube

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Lê Đình, Số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-trien-khai-thu-nhap-12-14-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job313179
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Hạn nộp: 02/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Tuyển Kỹ sư triển khai Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pontech JSC
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD
Pontech JSC
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Hạn nộp: 02/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Tuyển Kỹ sư triển khai Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pontech JSC
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD
Pontech JSC
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư triển khai CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD Pontech JSC
550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Sanken Scube làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Sanken Scube
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai PEB Steel Buildings Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PEB Steel Buildings Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai The Away Group Viet Nam LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận The Away Group Viet Nam LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD Pontech JSC
550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm