Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Giới thiệu và tư vấn các gói liệu trình

Được đào tạo chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu cho khách hàng thông qua các máy móc công nghệ hiện đại.

Thực hiện liệu trình chăm sóc khách hàng

Tiếp đón khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Spa

Trực tiếp thực hiện chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ của Spa theo đúng quy chế chuyên môn và quy định (massage, chăm sóc sức khỏe.)

Tư vấn về các dịch vụ bổ sung cho khách hàng tại Spa

Ghi chép hồ sơ khách hàng đầy đủ và chi tiết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý Spa

Có kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Thu nhập :8tr-20tr (gồm lương cơ bản: 5.500.000đ - 7.500.000 + phụ cấp + %HH + tour)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại

Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ CN (8h30 - 22h00) - Xoay ca linh hoạt.

