Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Giới thiệu và tư vấn các gói liệu trình
Được đào tạo chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu cho khách hàng thông qua các máy móc công nghệ hiện đại.
Thực hiện liệu trình chăm sóc khách hàng
Tiếp đón khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Spa
Trực tiếp thực hiện chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ của Spa theo đúng quy chế chuyên môn và quy định (massage, chăm sóc sức khỏe.)
Tư vấn về các dịch vụ bổ sung cho khách hàng tại Spa
Ghi chép hồ sơ khách hàng đầy đủ và chi tiết.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý Spa

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập :8tr-20tr (gồm lương cơ bản: 5.500.000đ - 7.500.000 + phụ cấp + %HH + tour)
Thu nhập :
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại
Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ CN (8h30 - 22h00) - Xoay ca linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 211 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

