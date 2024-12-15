Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 ngõ 19 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Một năm vừa qua, Cô Lụa Trồng Tóc đã chứng minh sự phát triển mạnh mẽ 1 thị trường mới - Chăm sóc tóc chuyên nghiệp. Giờ đây, với nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng, chúng tôi đang dần mở rộng cơ sở và TÌM KIẾM những ĐỒNG ĐỘI ĐẦU TIÊN đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai.

Chúng tôi còn trống duy nhất 2 vị trí dành cho KTV chăm sóc da đầu với công việc:

Thực hiện các dịch vụ massage da đầu theo quy trình chuẩn của Spa.

Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, dụng cụ spa.

Tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm việc trong spa hoặc lĩnh vực chăm sóc tóc là một lợi thế.

Có kỹ năng massage da đầu cơ bản là lợi thế

Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng tháng, hoa hồng theo doanh số. (Lương cứng 6-8tr + 100% tips + %dịch vụ + Tăng ca 50k/h + %hh dịch vụ tăng ca + %thẻ/sản phẩm). Đảm bảo thu nhập trên 10 triệu

Hỗ trợ ăn 1 triệu/tháng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ định kỳ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng, được đào tạo nghề miễn phí với sự giám sát 1:1 của chuyên gia trong suốt quá trình học và làm (nếu đạt các yêu cầu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC

