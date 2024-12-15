Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14 ngõ 19 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Một năm vừa qua, Cô Lụa Trồng Tóc đã chứng minh sự phát triển mạnh mẽ 1 thị trường mới - Chăm sóc tóc chuyên nghiệp. Giờ đây, với nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng, chúng tôi đang dần mở rộng cơ sở và TÌM KIẾM những ĐỒNG ĐỘI ĐẦU TIÊN đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai.
Chúng tôi còn trống duy nhất 2 vị trí dành cho KTV chăm sóc da đầu với công việc:
Thực hiện các dịch vụ massage da đầu theo quy trình chuẩn của Spa.
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, dụng cụ spa.
Tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kinh nghiệm làm việc trong spa hoặc lĩnh vực chăm sóc tóc là một lợi thế.
Có kỹ năng massage da đầu cơ bản là lợi thế
Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng tháng, hoa hồng theo doanh số. (Lương cứng 6-8tr + 100% tips + %dịch vụ + Tăng ca 50k/h + %hh dịch vụ tăng ca + %thẻ/sản phẩm). Đảm bảo thu nhập trên 10 triệu
Hỗ trợ ăn 1 triệu/tháng
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ định kỳ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng, được đào tạo nghề miễn phí với sự giám sát 1:1 của chuyên gia trong suốt quá trình học và làm (nếu đạt các yêu cầu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC

CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 14 ngõ 19 Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

