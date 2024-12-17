Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Yêu cầu công việc làm tại các chi nhánh ở nước ngoài:

Trực tiếp thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc, làm đẹp hoặc điều trị của spa cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn do spa quy định.

Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Lễ tân để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm,.. phục vụ khách chu đáo

Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn

Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách

Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi lần làm cho khách

Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có kế hoạch bảo trì, sửa chữa kịp thời

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về filler, botox,....

Độ tuổi: 20 - 40 tuổi

Giới tính: Nữ

Khác: Trung thực, Nhanh nhẹn, Khéo léo, Yêu thích làm đẹp, Ngoại hình tươi sáng.

Ngoại ngữ : Không yêu cầu, có tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 40.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng

Bao gồm: Lương cơ bản 35.000.000 VNĐ + Thưởng + KPI

Công ty hỗ trợ tiền nhà hoặc nhà ở cho nhân viên.

Công ty hỗ vé máy bay cho nhân viên về Việt Nam 2 lần /năm và 1 lần/năm đối với thị trường UAE, nếu muốn về thêm thì tự chi trả.

Hỗ trợ vé máy bay từ Việt Nam sang khi ứng viên pass phỏng vấn và bay sang nước ngoài nhận viêc.

Review lương định kì nếu làm tốt.

Có cơ hội được trải nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia Châu Á khi công ty có nhu cầu mở rộng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO

