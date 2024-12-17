Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO
- Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
Yêu cầu công việc làm tại các chi nhánh ở nước ngoài:
Trực tiếp thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc, làm đẹp hoặc điều trị của spa cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn do spa quy định.
Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Lễ tân để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm,.. phục vụ khách chu đáo
Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn
Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách
Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi lần làm cho khách
Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có kế hoạch bảo trì, sửa chữa kịp thời
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20 - 40 tuổi
Giới tính: Nữ
Khác: Trung thực, Nhanh nhẹn, Khéo léo, Yêu thích làm đẹp, Ngoại hình tươi sáng.
Ngoại ngữ : Không yêu cầu, có tiếng Anh là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO Thì Được Hưởng Những Gì
Bao gồm: Lương cơ bản 35.000.000 VNĐ + Thưởng + KPI
Công ty hỗ trợ tiền nhà hoặc nhà ở cho nhân viên.
Công ty hỗ vé máy bay cho nhân viên về Việt Nam 2 lần /năm và 1 lần/năm đối với thị trường UAE, nếu muốn về thêm thì tự chi trả.
Hỗ trợ vé máy bay từ Việt Nam sang khi ứng viên pass phỏng vấn và bay sang nước ngoài nhận viêc.
Review lương định kì nếu làm tốt.
Có cơ hội được trải nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia Châu Á khi công ty có nhu cầu mở rộng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
