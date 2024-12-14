Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Cali Tower, 464 - 466 - 468 Đường Phan Xích Long, Phường 2, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

40% Thực hiện tốt quy trình trị liệu, đảm bảo kỹ năng trị liệu mang đến sự hài lòng cho tất cả khách hàng.

Luôn chào đón, tiếp xúc niềm nở với khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng cách kịp thời đáp ứng yêu cầu, hỏi ý kiến người Giám Sát/Quản Lý nếu cần thiết.

Thực hiện quy trình dịch vụ đúng chuẩn, nâng cao kỹ năng để phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo.

30% Đảm bảo mục tiêu doanh thu hàng tháng

Nắm được các chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng mua mới hoặc mở rộng gói dịch vụ.

10% Phát triển cá nhân và phát triển bộ phận

Không ngừng phát triển bản thân bằng việc chủ động tham gia các cuộc họp của bộ phận để được cập nhật thông tin và đào tạo.

Luôn đóng góp ý tưởng cho chương trình phát triển cá nhân và phát triển bộ phận.

Chủ động tham dự các buổi họp dành cho nhân viên.

10% Quản lý cơ sở vật chất

Hỗ trợ để cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn 5 sao thông qua việc kiểm tra, phản hồi và báo cáo cho cấp trên.

Đảm bảo phòng dịch vụ và các máy móc, trang thiết bị liên quan được vệ sinh sạch sẽ, đủ khả năng vận hành trơn tru, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Có ý thức giữ gìn, vệ sinh máy móc theo lịch của bộ phận.

10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và công ty

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung học phổ thông

Chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng trị liệu Spa tốt, có hơn 1 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật viên trị liệu

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5,500,000 VNĐ gross/tháng + commission

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24

Được tập luyện miễn phí tại hệ thống các phòng tập của California Fitness & Yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

