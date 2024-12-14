Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Cali Tower, 464

- 466

- 468 Đường Phan Xích Long, Phường 2, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

40% Thực hiện tốt quy trình trị liệu, đảm bảo kỹ năng trị liệu mang đến sự hài lòng cho tất cả khách hàng.
Luôn chào đón, tiếp xúc niềm nở với khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng cách kịp thời đáp ứng yêu cầu, hỏi ý kiến người Giám Sát/Quản Lý nếu cần thiết.
Thực hiện quy trình dịch vụ đúng chuẩn, nâng cao kỹ năng để phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo.
30% Đảm bảo mục tiêu doanh thu hàng tháng
Nắm được các chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng mua mới hoặc mở rộng gói dịch vụ.
10% Phát triển cá nhân và phát triển bộ phận
Không ngừng phát triển bản thân bằng việc chủ động tham gia các cuộc họp của bộ phận để được cập nhật thông tin và đào tạo.
Luôn đóng góp ý tưởng cho chương trình phát triển cá nhân và phát triển bộ phận.
Chủ động tham dự các buổi họp dành cho nhân viên.
10% Quản lý cơ sở vật chất
Hỗ trợ để cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn 5 sao thông qua việc kiểm tra, phản hồi và báo cáo cho cấp trên.
Đảm bảo phòng dịch vụ và các máy móc, trang thiết bị liên quan được vệ sinh sạch sẽ, đủ khả năng vận hành trơn tru, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Có ý thức giữ gìn, vệ sinh máy móc theo lịch của bộ phận.
10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và công ty

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung học phổ thông
Chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng trị liệu Spa tốt, có hơn 1 năm kinh nghiệm làm kỹ thuật viên trị liệu

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5,500,000 VNĐ gross/tháng + commission
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24
Được tập luyện miễn phí tại hệ thống các phòng tập của California Fitness & Yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng chính: Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-spa-thu-nhap-6-10-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job269113
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Hạn nộp: 08/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 05/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Hạn nộp: 27/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Hạn nộp: 23/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Hạn nộp: 14/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Hạn nộp: 12/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH Giáo dục và thương mại HNC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TNHH Giáo dục và thương mại HNC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 10 Triệu
TNHH Giáo dục và thương mại HNC
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Hạn nộp: 08/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 05/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Hạn nộp: 27/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Hạn nộp: 23/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔ LỤA TRỒNG TÓC
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Hạn nộp: 14/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Hạn nộp: 12/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất