Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195 Nguyễn Thái Học, P.PNL, Q.1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận máy từ điều phối viên, tiến hành kiểm tra, bắt các pan bệnh và báo giá dịch vụ. Thực hiện các thao tác kỹ thuật: Tháo lắp, thay thế, khò đục IC, xử lý IC, CPU, Flash... (các dòng máy đời cao của Iphone, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi,....) Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa Thực hiện các thao tác kỹ thuật để sửa chữa máy trên Main, bo mạch,.. Thực hiện công việc khác theo sự phân công. Thời gian làm việc :

Thời gian làm việc :

Tùy chọn 3 ngày trong 1 tuần ( 2,4,6 hoặc 3,5,7) Làm từ 8h00 đến 21h và 3 ngày còn lại làm từ 9h00 đến 18h00. 1 Tháng làm 2 chủ nhật 8h00 đến 21h00, nghỉ 2 chủ nhật + 1 ngày thường.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 20 - 45, ưu tiên thợ có tay nghề từ 02 năm trở lên (tiếp xúc nhiều dòng thiết bị Model mới trên thị trường) Đọc hiểu sơ đồ mạch, hiểu các Pan bệnh trên main. Thành thạo khò hàn, đóng Chipset, hàn mạch Mainboard. Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Thu Nhập: 15.000.000 - 25.000.000 Được hưởng % trên tổng Lợi Nhuận Đơn Hàng Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

