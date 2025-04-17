Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Spa Lamour làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Spa Lamour
- Hồ Chí Minh:
- 11 đường số 1, KDC CityLand, Phường 7, Quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của đội ngũ telesale.
Lập kế hoạch, phân công công việc, và giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên telesale.
Thiết lập KPI, mục tiêu bán hàng cho từng cá nhân và toàn team; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán hàng qua điện thoại cho nhân viên mới và nâng cao cho nhân viên hiện tại.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuộc gọi, tư vấn của telesale; đề xuất cải tiến quy trình làm việc.
Báo cáo kết quả kinh doanh, tỷ lệ chuyển đổi, và các chỉ số hiệu quả khác cho cấp trên.
Thời gian làm việc: 8h - 17h thứ 2 - thứ 7
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên ngành Spa, Mỹ phẩm, Dược phẩm, Thẩm mỹ viện,…
Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý Kinh doanh
trên
Quản lý Kinh doanh
Có năng lực bán hàng
Có năng lực kèm cặp nhân viên telesale
Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề tốt
,
tốt
Cầu tiến, ham học hỏi, vượt khó, kiên trì và có sức khoẻ
và
c
Thái độ chịu trách nhiệm cao
Thái
Có khả năng lãnh đạo, đào tạo và truyền động lực cho đội ngũ.
Chịu được áp lực công việc và có tư duy hướng tới kết quả.
Tại Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Spa Lamour Thì Được Hưởng Những Gì
thỏa thuận
10tr – 15t
r
, hoa hồng
Phụ cấp:1tr5(bao gồm tiền ăn trưa và xăng)
1tr5
Được cung cấp điện thoại, SIM, data
Làm việc trong cty dẩn đầu phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc trong ngành spa kinh nghiệm hơn 10 năm có hơn 2000 đại lý spa toàn quốc
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng theo phương pháp coaching ICF Quốc tế
Toàn bộ quy trình theo tiêu chuẩn chuyển giao độc quyền từ Hàn Quốc
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, được tham gia các khoá đào tạo nâng cao.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng lương tháng 13
Phúc lợi : du lịch, thưởng lễ tết, khám sức khoẻ, kèm 1;1, hội nghị, tiệc cty,cung cấp thiết bị,BHXH.
BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Spa Lamour
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
