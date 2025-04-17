Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Vimedimex, Số 246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Gọi điện cho khách hàng theo data có sẵn
Tiếp nhận và kiểm tra theo quy định điều kiện hồ sơ tài trợ mua hàng được gửi từ bộ phận Kinh doanh
Thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến khách hàng và những người liên quan theo quy định. Tra cứu thông tin, ghi nhận kết quả vào hệ thống và tuân thủ quy định xử lý hồ sơ
Cập nhật thông tin của khách hàng, ghi chú thông tin và upload lên hệ thống tự động đánh giá
Đảm bảo các yêu cầu về năng suất/ chất lượng và thời gian xử lý hồ sơ theo quy định của công ty
Báo cáo Trưởng nhóm/ Trưởng Bộ phận khi phát hiện các trường hợp gian lận nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, tham gia điều tra thông tin, hành vi gian lận, lừa đảo, xâm phạm đến lợi ích và các nội quy, quy định của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng trở lên (Ưu tiên chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Kinh tế)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty tài chính
Kỹ năng vi tính cơ bản, kỹ năng giao tiếp tốt (qua điện thoại), giọng nói ró ràng, dễ nghe

Quyền Lợi

Lương gross: 7,000,000 - 7,500,000 vnđ/ tháng. Thâm niên được tính từ ngày nhận việc
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Thưởng lễ, tháng lương thứ 13, quà sinh nhật,..
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của Công ty,...
Được tham gia BHXH đầy đủ
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động, trẻ trung
Trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

