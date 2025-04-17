Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Vimedimex, Số 246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản

Gọi điện cho khách hàng theo data có sẵn

Tiếp nhận và kiểm tra theo quy định điều kiện hồ sơ tài trợ mua hàng được gửi từ bộ phận Kinh doanh

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến khách hàng và những người liên quan theo quy định. Tra cứu thông tin, ghi nhận kết quả vào hệ thống và tuân thủ quy định xử lý hồ sơ

Cập nhật thông tin của khách hàng, ghi chú thông tin và upload lên hệ thống tự động đánh giá

Đảm bảo các yêu cầu về năng suất/ chất lượng và thời gian xử lý hồ sơ theo quy định của công ty

Báo cáo Trưởng nhóm/ Trưởng Bộ phận khi phát hiện các trường hợp gian lận nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, tham gia điều tra thông tin, hành vi gian lận, lừa đảo, xâm phạm đến lợi ích và các nội quy, quy định của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng trở lên (Ưu tiên chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Kinh tế)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty tài chính

Kỹ năng vi tính cơ bản, kỹ năng giao tiếp tốt (qua điện thoại), giọng nói ró ràng, dễ nghe

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross: 7,000,000 - 7,500,000 vnđ/ tháng. Thâm niên được tính từ ngày nhận việc

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Thưởng lễ, tháng lương thứ 13, quà sinh nhật,..

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của Công ty,...

Được tham gia BHXH đầy đủ

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động, trẻ trung

Trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

