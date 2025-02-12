Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thôn Hùng Lãm 2, Xã Hồng Thái, Việt Yên, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Thực hiện công việc giảng dạy theo giáo trình của Học Viện (Online và Offline)

- Tham gia soạn giáo án, thiết kế nội dung giảng dạy theo định hướng của Học Viện.

- Tham gia các cuộc họp với Giáo Viên và GĐ theo yêu cầu.

- Đóng góp và xây dựng chương trình học dựa trên mức độ tương tác của Học Viên.

- Tổ chức các hoạt động trong và ngoài lớp học theo bảng phân công của phòng học thuật.

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp dạy học, tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thấu hiểu và hỗ trợ chia sẻ nội dung chương trình cho các Giáo Viên mới, góp phần hổ trợ phát triển phòng học thuật vững mạnh và chất lượng cao.

- Tham gia các cuộc họp với giáo viên và GĐ theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Học Viện.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- HSK 5 trở lên, khẩu ngữ chuẩn, có kinh nghiệm giảng dậy là một lợi thế

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào

- Yêu thích nghề giáo, có nhiệt huyết trong nghề

Tại CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15-25TR tuỳ năng lực của giáo viên

Mức lương: 15-25TR

- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, Nghỉ 1 ngày/ tuần, Nghỉ các ngày lễ Tết theo quy chế Nhà nước.

- Môi trường làm việc: làm việc tại văn phòng, thoáng mát, sạch sẽ,

- Thường xuyên làm việc với người nước ngoài. Nâng cao khả năng ngoại ngữ

Chế độ khác:

+) Xét tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần

+) Được đóng BHYT, BHXH theo quy định của luật lao động Việt Nam

+) Các chế độ khác theo quy chế của Trung Tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin