Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Trần Lê Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tam Đa, phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát, theo dõi các báo cáo công nợ mua hàng, bán hàng

Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và quyết toán thuế TNDN

In ấn, Lưu trữ toàn bộ hợp đồng, hồ sơ, chứng từ kế toán

Lập báo cáo thu chi hàng – tháng – năm của toàn công ty

Tính lương, bhxh, hợp đồng, nội bộ chi tiết tổng hợp…

Một số việc khác theo phân công nhiệm vụ cụ thể

Thời gian làm việc từ T2-T7, giờ hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kế toán (kế toán thu mua, báo giá), chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng

Ưu tiên ứng viên có thiện chí làm việc lâu dài, và ở khu vực TP thủ Đức

Ứng viên tỉ mỉ, nhanh nhẹn, chăm chỉ

Đạt phỏng vấn, nhận việc đi làm ngay

Tại Công Ty TNHH Trần Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận

Chế độ bảo hiểm, lương thưởng theo quy định

Môi trường gắn bó lâu dài, có cơ hội thăng tiến

Du lịch hằng năm, các chính sách nghỉ phép, lễ hiếu hỉ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trần Lê Gia

