Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Trần Lê Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Trần Lê Gia
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tam Đa, phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát, theo dõi các báo cáo công nợ mua hàng, bán hàng
Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và quyết toán thuế TNDN
In ấn, Lưu trữ toàn bộ hợp đồng, hồ sơ, chứng từ kế toán
Lập báo cáo thu chi hàng – tháng – năm của toàn công ty
Tính lương, bhxh, hợp đồng, nội bộ chi tiết tổng hợp…
Một số việc khác theo phân công nhiệm vụ cụ thể
Thời gian làm việc từ T2-T7, giờ hành chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kế toán (kế toán thu mua, báo giá), chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng
Ưu tiên ứng viên có thiện chí làm việc lâu dài, và ở khu vực TP thủ Đức
Ứng viên tỉ mỉ, nhanh nhẹn, chăm chỉ
Đạt phỏng vấn, nhận việc đi làm ngay
Tại Công Ty TNHH Trần Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận
Chế độ bảo hiểm, lương thưởng theo quy định
Môi trường gắn bó lâu dài, có cơ hội thăng tiến
Du lịch hằng năm, các chính sách nghỉ phép, lễ hiếu hỉ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trần Lê Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
