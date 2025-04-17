Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lĩnh vực: Công ty 100% vốn Nhật Bản, hoạt động lĩnh vực tư vấn, giới thiệu nhân sự.

Vị trí: Nhân viên văn phòng

Nội dung công việc:

- Biên dịch tài liệu

- Hỗ trợ các công tác về tin tuyển dụng (biên dịch tài liệu, đăng tuyển, lưu trữ...)

- Nhập liệu, tìm kiếm thông tin thị trường

- Quản lý thiết bị, văn phòng phẩm, lưu trữ hợp đồng, giao nhận thư

- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác

Địa điểm làm việc: Quận 1, HCM

Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: 8:00-17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)

Thời gian làm việc:

Ngày nghỉ: T7, CN và các ngày lễ, Tết

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Nữ, trên 35 tuổi

- Tiếng Nhật tương đương N2

- Tiếng Anh đọc hiểu, có thể dịch tài liệu

- Trên 1 năm kinh nghiệm hỗ trợ dịch thuật tiếng Nhật

- Yêu thích môi trường công việc ổn định, gắn bó lâu dài

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm.

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm tại công ty có cùng lĩnh vực

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12,000,000 ~ 15,000,000 VND (Gross) Thương lượng tùy theo kinh nghiệm

Lương:

Phúc lợi:

- Cơ hội trao đổi và làm việc trực tiếp với người Nhật

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước

- Thưởng dựa theo thành tích

- Xét tăng lương 1 lần/năm

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

