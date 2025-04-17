Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lĩnh vực: Công ty 100% vốn Nhật Bản, hoạt động lĩnh vực tư vấn, giới thiệu nhân sự.
Vị trí: Nhân viên văn phòng
Nội dung công việc:
- Biên dịch tài liệu
- Hỗ trợ các công tác về tin tuyển dụng (biên dịch tài liệu, đăng tuyển, lưu trữ...)
- Nhập liệu, tìm kiếm thông tin thị trường
- Quản lý thiết bị, văn phòng phẩm, lưu trữ hợp đồng, giao nhận thư
- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác
Địa điểm làm việc: Quận 1, HCM
Thời gian làm việc: 8:00-17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
Ngày nghỉ: T7, CN và các ngày lễ, Tết

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Nữ, trên 35 tuổi
- Tiếng Nhật tương đương N2
- Tiếng Anh đọc hiểu, có thể dịch tài liệu
- Trên 1 năm kinh nghiệm hỗ trợ dịch thuật tiếng Nhật
- Yêu thích môi trường công việc ổn định, gắn bó lâu dài
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm.
Ưu tiên:
- Có kinh nghiệm tại công ty có cùng lĩnh vực
- Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12,000,000 ~ 15,000,000 VND (Gross) Thương lượng tùy theo kinh nghiệm
Phúc lợi:
- Cơ hội trao đổi và làm việc trực tiếp với người Nhật
- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
- Thưởng dựa theo thành tích
- Xét tăng lương 1 lần/năm
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

