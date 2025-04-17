Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lĩnh vực: Công ty 100% vốn Nhật Bản, hoạt động lĩnh vực tư vấn, giới thiệu nhân sự.
Vị trí: Nhân viên văn phòng
Nội dung công việc:
- Biên dịch tài liệu
- Hỗ trợ các công tác về tin tuyển dụng (biên dịch tài liệu, đăng tuyển, lưu trữ...)
- Nhập liệu, tìm kiếm thông tin thị trường
- Quản lý thiết bị, văn phòng phẩm, lưu trữ hợp đồng, giao nhận thư
- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác
Địa điểm làm việc: Quận 1, HCM
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: 8:00-17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
Thời gian làm việc:
Ngày nghỉ: T7, CN và các ngày lễ, Tết
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, trên 35 tuổi
- Tiếng Nhật tương đương N2
- Tiếng Anh đọc hiểu, có thể dịch tài liệu
- Trên 1 năm kinh nghiệm hỗ trợ dịch thuật tiếng Nhật
- Yêu thích môi trường công việc ổn định, gắn bó lâu dài
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm.
Ưu tiên:
- Có kinh nghiệm tại công ty có cùng lĩnh vực
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương:
Phúc lợi:
- Cơ hội trao đổi và làm việc trực tiếp với người Nhật
- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
- Thưởng dựa theo thành tích
- Xét tăng lương 1 lần/năm
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
