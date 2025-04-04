Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Galaxy, Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nghiên cứu insight khách hàng, tìm kiếm sản phẩm tiềm năng phù hợp với thị trường kinh doanh.
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Làm ladipage, chuẩn bị nguyên liệu cho việc lên chiến dịch quảng cáo: hình ảnh, video,content.
Set ads, lên camp, quản lý chiến dịch quảng cáo, tối ưu chiến dịch quảng cáo Facebook, Tiktok, Google,...
Quản lý và nắm bắt số liệu, report từ doanh thu, chi phí quảng cáo.
Báo cáo và thống kê số liệu, công việc hàng ngày.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL

CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 05 đường Galaxy 05, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

