Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VNB GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Nghiên cứu insight khách hàng, tìm kiếm sản phẩm tiềm năng phù hợp với thị trường kinh doanh.

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Làm ladipage, chuẩn bị nguyên liệu cho việc lên chiến dịch quảng cáo: hình ảnh, video,content.

Set ads, lên camp, quản lý chiến dịch quảng cáo, tối ưu chiến dịch quảng cáo Facebook, Tiktok, Google,...

Quản lý và nắm bắt số liệu, report từ doanh thu, chi phí quảng cáo.

Báo cáo và thống kê số liệu, công việc hàng ngày.