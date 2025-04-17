Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thành Bưởi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 272 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, TPHCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực vận tải, du lịch, quảng cáo…

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu dịch vụ vận tải, vận tải, du lịch, quảng cáo của công ty.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ vận tải, du lịch, quảng cáo của công ty.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ vận tải cho khách hàng.

Lập báo cáo, phân tích dữ liệu và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan, Khả năng sử dụng các công cụ mạng xã hội và các nền tảng quảng cáo online là một lợi thế.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Misa và Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Không xăm hình.

Tại Công ty TNHH Thành Bưởi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn.

Thời gian thử việc 2 tháng, thử việc 85% lương chính thức.

Đóng BHXH từ tháng thứ 3 sau khi hết thời gian thử việc.

Được tính lương từ ngày đầu tiên đi làm.

Được hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thành Bưởi

