Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 đường 2, xã Phú Minh, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các xét nghiệm y khoa theo yêu cầu của bác sĩ và quy trình chuẩn của phòng xét nghiệm

Chuẩn bị và bảo quản các mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, dịch cơ thể, mô bệnh phẩm,...)

Vận hành, bảo trì và kiểm tra các thiết bị, máy móc xét nghiệm trong phòng lab

Ghi chép, lưu trữ và báo cáo kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn sinh học và kiểm soát chất lượng trong phòng xét nghiệm

Phối hợp với các bác sĩ và nhân viên y tế khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ xét nghiệm

Tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học hoặc các ngành liên quan

Có chứng chỉ hành nghề kỹ thuật viên xét nghiệm (nếu có)

Thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản như huyết học, sinh hóa, vi sinh, miễn dịch,...

Có kiến thức về an toàn sinh học và kiểm soát chất lượng trong phòng xét nghiệm

Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm quản lý xét nghiệm

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng liên tục để nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại với trang thiết bị xét nghiệm tiên tiến

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và thành tích

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN

