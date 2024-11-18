Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN
- Hà Nội: Số 36 đường 2, xã Phú Minh, Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các xét nghiệm y khoa theo yêu cầu của bác sĩ và quy trình chuẩn của phòng xét nghiệm
Chuẩn bị và bảo quản các mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, dịch cơ thể, mô bệnh phẩm,...)
Vận hành, bảo trì và kiểm tra các thiết bị, máy móc xét nghiệm trong phòng lab
Ghi chép, lưu trữ và báo cáo kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời
Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn sinh học và kiểm soát chất lượng trong phòng xét nghiệm
Phối hợp với các bác sĩ và nhân viên y tế khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ xét nghiệm
Tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ hành nghề kỹ thuật viên xét nghiệm (nếu có)
Thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản như huyết học, sinh hóa, vi sinh, miễn dịch,...
Có kiến thức về an toàn sinh học và kiểm soát chất lượng trong phòng xét nghiệm
Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm quản lý xét nghiệm
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại với trang thiết bị xét nghiệm tiên tiến
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và thành tích
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN
