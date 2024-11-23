Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm THẨM MỸ VIỆN JK làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8A Hàm Long, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Lễ tân để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm,.. phục vụ khách chu đáo

Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn

Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách

Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi suất spa

Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có kế hoạch bảo trì, sửa chữa kịp thời

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ

Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt

Kỹ năng bán hàng, tư vấn khách hàng tốt

Tại THẨM MỸ VIỆN JK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5- 6tr/tháng + hoa hồng+ pc tiền ăn

5- 6tr/tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...

Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại, CLB bóng đá... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THẨM MỸ VIỆN JK

