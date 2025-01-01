Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: L7

- 42 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Y khoa hoặc Cao Đẳng các ngành Xét nghiệm y tế, hoá học và các lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 6 tháng trở lên
Ngành nghề: Hóa Học/Hóa Chất,Ngoại Khoa,Sinh Hóa,Y Tế
Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn ( Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng)
Mức lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn
Cơ hội phát triển bản thân
Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L7-42 KĐT Athena fulland Đại Kim

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

