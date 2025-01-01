Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: L7
- 42 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học Y khoa hoặc Cao Đẳng các ngành Xét nghiệm y tế, hoá học và các lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 6 tháng trở lên
Ngành nghề: Hóa Học/Hóa Chất,Ngoại Khoa,Sinh Hóa,Y Tế
Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn ( Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng)
Mức lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn
Cơ hội phát triển bản thân
Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
