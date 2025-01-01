Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 42 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học Y khoa hoặc Cao Đẳng các ngành Xét nghiệm y tế, hoá học và các lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 6 tháng trở lên

Ngành nghề: Hóa Học/Hóa Chất,Ngoại Khoa,Sinh Hóa,Y Tế

Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Quyền Lợi

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn ( Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng)

Mức lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn

Cơ hội phát triển bản thân

Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

