Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lấy mẫu xét nghiệm

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, miễn dịch, vi sinh theo quy trình của phòng xét nghiệm;

Quản lý việc trả kết quả xét nghiệm, lưu hồ sơ; quản lý hoá chất vật tư tiêu hao; và thực hiện các công việc khác sẽ được trao đổi trong khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cử nhân, Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm

Kinh nghiệm: đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: cạnh tranh, nghỉ phép, nghỉ lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động

Hưởng đủ ngày nghỉ tuần 1 buổi, nếu do công việc phải đi làm thì sẽ nghỉ bù vào buổi khác hoặc sẽ quy đổi ra lương nếu phòng khám không sắp xếp được thời gian nghỉ bù.

Được xem xét đóng bảo hiểm tùy theo thời gian công tác và thỏa thuận công việc với Ban lãnh đạo.

Được phụ cấp ăn trưa 25.000 VNĐ/ ngày hoặc theo chế độ Phòng khám áp dụng thay đổi cập nhật

Được quyền đóng góp ý kiến với quản lý trực tiếp, lãnh đạo cấp trên

Được quyền tư vấn, mời khách dùng dịch vụ của phòng khám và hưởng chính sách hoa hồng Phòng khám áp dụng

Được tham gia các hoạt động & du lịch do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

