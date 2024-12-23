Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lấy mẫu xét nghiệm
Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hoá sinh, miễn dịch, vi sinh theo quy trình của phòng xét nghiệm;
Quản lý việc trả kết quả xét nghiệm, lưu hồ sơ; quản lý hoá chất vật tư tiêu hao; và thực hiện các công việc khác sẽ được trao đổi trong khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cử nhân, Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm
Kinh nghiệm: đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: cạnh tranh, nghỉ phép, nghỉ lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động
Hưởng đủ ngày nghỉ tuần 1 buổi, nếu do công việc phải đi làm thì sẽ nghỉ bù vào buổi khác hoặc sẽ quy đổi ra lương nếu phòng khám không sắp xếp được thời gian nghỉ bù.
Được xem xét đóng bảo hiểm tùy theo thời gian công tác và thỏa thuận công việc với Ban lãnh đạo.
Được phụ cấp ăn trưa 25.000 VNĐ/ ngày hoặc theo chế độ Phòng khám áp dụng thay đổi cập nhật
Được quyền đóng góp ý kiến với quản lý trực tiếp, lãnh đạo cấp trên
Được quyền tư vấn, mời khách dùng dịch vụ của phòng khám và hưởng chính sách hoa hồng Phòng khám áp dụng
Được tham gia các hoạt động & du lịch do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 37 đường 70 Yên xá Thanh Trì Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

