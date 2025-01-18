Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác xét nghiệm theo trưởng phòng xét nghiệm;

Tham gia đóng gói các quy trình / kỹ thuật thành các gói sản phẩm xét nghiệm bán ra thị trường, kết hợp với chiến lược và dựa trên nghiên cứu thị trường của Kinh Doanh

Tham gia xây dựng quy trình xét nghiệm, giải trình tự gen theo đúng quy định và tiêu chuẩn Bộ Y tế;

Quản lý chất lượng các xét nghiệm

Quản lý máy móc và hiệu chuẩn máy móc trong lab

Chuẩn hóa và triển khai các chứng chỉ vận hành xét nghiệm theo quy định;

Phối hợp với Vận hành Dịch vụ khách hàng để trả kết quả, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho khách hàng nếu có bất thường trong kết quả, tham gia giải quyết các khiếu nại về kết quả

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Tốt nghiệp chuyên ngành xét nghiệm hoặc các ngành liên quan.

Nhiệt tính, tỉ mỉ và cẩn thận

Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá năng lực hàng năm

Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Trợ cấp điện thoại

Trợ cấp ăn trưa

Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

