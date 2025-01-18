Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác xét nghiệm theo trưởng phòng xét nghiệm;
Tham gia đóng gói các quy trình / kỹ thuật thành các gói sản phẩm xét nghiệm bán ra thị trường, kết hợp với chiến lược và dựa trên nghiên cứu thị trường của Kinh Doanh
Tham gia xây dựng quy trình xét nghiệm, giải trình tự gen theo đúng quy định và tiêu chuẩn Bộ Y tế;
Quản lý chất lượng các xét nghiệm
Quản lý máy móc và hiệu chuẩn máy móc trong lab
Chuẩn hóa và triển khai các chứng chỉ vận hành xét nghiệm theo quy định;
Phối hợp với Vận hành Dịch vụ khách hàng để trả kết quả, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho khách hàng nếu có bất thường trong kết quả, tham gia giải quyết các khiếu nại về kết quả
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành xét nghiệm hoặc các ngành liên quan.
Nhiệt tính, tỉ mỉ và cẩn thận
Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Trợ cấp điện thoại
Trợ cấp ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
