Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác xét nghiệm theo trưởng phòng xét nghiệm;
Tham gia đóng gói các quy trình / kỹ thuật thành các gói sản phẩm xét nghiệm bán ra thị trường, kết hợp với chiến lược và dựa trên nghiên cứu thị trường của Kinh Doanh
Tham gia xây dựng quy trình xét nghiệm, giải trình tự gen theo đúng quy định và tiêu chuẩn Bộ Y tế;
Quản lý chất lượng các xét nghiệm
Quản lý máy móc và hiệu chuẩn máy móc trong lab
Chuẩn hóa và triển khai các chứng chỉ vận hành xét nghiệm theo quy định;
Phối hợp với Vận hành Dịch vụ khách hàng để trả kết quả, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho khách hàng nếu có bất thường trong kết quả, tham gia giải quyết các khiếu nại về kết quả
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
Tốt nghiệp chuyên ngành xét nghiệm hoặc các ngành liên quan.
Nhiệt tính, tỉ mỉ và cẩn thận
Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng

Quyền Lợi

Đánh giá năng lực hàng năm
Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Trợ cấp điện thoại
Trợ cấp ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, số 19 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

