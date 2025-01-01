Tất cả địa điểm
Tổng 20 kết quả / Từ khoá "Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm"
Lọc nâng cao
Công việc Kỹ thuật viên xét nghiệm

-

Có 20 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự
Hạn nộp: 06/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Hạn nộp: 22/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm THẨM MỸ VIỆN JK
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm THẨM MỸ VIỆN JK làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu
THẨM MỸ VIỆN JK
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NAM SƠN
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 17/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Hạn nộp: 24/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ONELAB
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH ONELAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ONELAB
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 13/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm càng nhiều trong ngành xét nghiệm y học với vai trò giúp cho các bác sĩ chẩn đoán chính xác các loại bệnh để điều trị một cách tốt nhất tại cơ sở y tế, bệnh viện và phòng khám. Mức lương hấp dẫn cho vị trí này dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực và kinh nghiệm.

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Đối với việc làm kỹ thuật xét nghiệm trong lĩnh vực y học là ngành học chuyên đào tạo kỹ thuật viên có chuyên môn giỏi thực hiện các công việc xét nghiệm y học bằng cách sử dụng thiết bị, hóa chất và phương pháp xét nghiệm để phân tích mẫu như: máu, mô, dịch tiết,...nhằm chẩn đoán chính xác bệnh và tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân.

Đối với kỹ thuật viên xét nghiệm chắc chắn sẽ đảm nhiệm công việc lấy mẫu bệnh phẩm như máu, nước tiểu, dịch, mô,..để cung cấp thông tin chính xác về bệnh tình sức khỏe của người bệnh. Đây là vị trí quan trọng và cần có trong hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế từ tuyến cấp huyện trở lên đều có phòng xét nghiệm y khoa trên cả nước.

Theo số liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới, hiện có khoảng 1,150 trung tâm bệnh viện công thuộc cấp huyện/ tỉnh và trung ương cùng với 180 bệnh viện tư tại Việt Nam. Đặc biệt các tổ chức cơ sở này đều có hầu hết các khoa xét nghiệm y học.. Điều đó thấy rằng ngành xét nghiệm y học rất có triển vọng và nguồn nhân lực rất lớn, đặc biệt nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm càng nhiều.

Hệ thống ngành y học, y khoa theo những năm gần đây thiếu hụt nguồn nhân lực xét nghiệm một cách trầm trọng. Bộ Y tế thực hiện giới hạn số lượng chỉ tiêu đào tạo ngành xét nghiệm y học thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe không ngừng tăng lên tại các bệnh viện, phòng khám. Đó là nguyên nhân dẫn đến nhu cầu xét tuyển ngành xét nghiệm luôn trong tình trạng “khát” nhân lực.

Theo dự đoán cho tới năm 2023, nước ta cần bổ sung khoảng hơn 60.000 kỹ thuật viên xét nghiệm (Dữ liệu tham khảo tại ĐH Hồng Bàng). Điều này, mở ra cơ hội việc làm lớn cho sinh viên tốt nghiệp ra trường với chuyên ngành xét nghiệm y học. Các bạn sau khi ra trường sẽ có cơ hội làm việc trong các trung tâm y tế dự phòng, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương và trung ương. Đặc biệt, có thể phát triển sự nghiệp theo nhiều vị trí việc làm như Kỹ thuật viên xét nghiệm, Nhân viên quản lý phòng xét nghiệm tại các bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể trở thành chuyên viên nghiên cứu làm việc tại Viện nghiên cứu Trung ương, Viện xét nghiệm.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm ngày càng nhiều do nước ta cần nguồn lực trong ngành xét nghiệm y khoa
Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm ngày càng nhiều do nước ta cần nguồn lực trong ngành xét nghiệm y khoa

2. Mức lương trung bình của kỹ thuật viên xét nghiệm

Tùy thuộc vào vị trí cấp bậc, kinh nghiệm làm việc hoặc nơi tuyển dụng mà mức lương của kỹ thuật viên xét nghiệm y học sẽ khác nhau. Tuy vậy, bạn có thể tham khảo mức lương của các kỹ thuật viên dao động trung bình trong ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học mà Job3s cung cấp bảng lương dưới đây:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

mới ra trường

7.000.000 - 12.000.000

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

(1-3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 18.000.000

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

(3-5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 22.000.000

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

22.000.000 - 30.000.000
Mức lương của ktv xét nghiệm y khoa phụ thuộc vào năng lực và cơ sở y tế
Mức lương của ktv xét nghiệm y khoa phụ thuộc vào năng lực và cơ sở y tế

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ thuật viên xét nghiệm

Công việc của kỹ thuật viên xét nghiệm được thực hiện theo quy trình nhằm chẩn đoán chính xác bệnh cho bệnh nhân. Hỗ trợ các bác sĩ để góp phần phát hiện bệnh và điều trị sớm cho bệnh nhân. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc :

  • Kỹ thuật viên xét nghiệm có công việc lấy mẫu bệnh phẩm từ cơ thể như máu, nước tiểu, tiết dịch,... để phân tích và làm phương pháp xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ và các chuyên gia tại cơ sở bệnh viện.

  • Bắt đầu ghi dán nhãn mẫu và thực hiện xét nghiệm, sử dụng các thiết bị và hóa chất để tiến hành theo yêu cầu của bác sĩ.

  • Phân tích và ghi lại kết quả chính xác với các chỉ số bất thường khi xét nghiệm. Lưu trữ lại kết quả trong hệ thống máy tính.

  • Ghi đơn phiếu trả lại kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân, chuyển giao chỉ số bất thường cho bác sĩ lên phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân.

  • Bảo mật thông tin kết quả xét nghiệm của bệnh nhân theo quy định.

  • Phân loại và bảo quản các mẫu bệnh phẩm của từng loại xét nghiệm.

  • Khử trùng và vệ sinh toàn bộ thiết bị xét nghiệm sau khi sử dụng.

  • Trực tiếp vào việc nghiên cứu khoa học trong ngành xét nghiệm y học.

  • Tư vấn tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân và cách phòng ngừa, điều trị bệnh.

Kỹ thuật viên xét nghiệm hỗ trợ bác sĩ trong quá trình lấy mẫu, phân tích và tư vấn cho bệnh nhân
Kỹ thuật viên xét nghiệm hỗ trợ bác sĩ trong quá trình lấy mẫu, phân tích và tư vấn cho bệnh nhân

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật viên xét nghiệm

Nhà tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ cao bắt buộc có bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và chịu được áp lực công việc. Dưới đây là các kỹ năng cần có:

  • Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học về chuyên ngành xét nghiệm y tế, sinh học, hóa học hoặc các lĩnh vực liên quan.

  • Kiến thức chuyên khoa về y tế có liên quan tới xét nghiệm y học.

  • Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, phòng xét nghiệm.

  • Khả năng học hỏi, biết lắng nghe để nắm bắt được các quy trình và giao thức làm việc tại phòng xét nghiệm.

  • Thao tác thành thạo các kỹ thuật với thiết bị và máy móc phục vụ xét nghiệm.

  • Thu thập, sắp xếp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu xét nghiệm và nghiên cứu.

  • Duy trì môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ.

  • Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng truyền đạt lại các thuật ngữ y tế khó hiểu cho bệnh nhân dễ hiểu để nắm bắt được tình trạng sức khỏe.

Nhà tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ cao về chuyên môn
Nhà tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ cao về chuyên môn

5. Khu vực tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm nhiều

Hiện nay, nhu cầu kỹ thuật viên xét nghiệm được tuyển rất nhiều trong ngành y tế, đặc biệt tại các khu vực kinh tế phát triển và tập trung đông dân cư. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, và Đà Nẵng là những địa phương dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng do sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống y tế công và tư nhân.

  • Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của cả nước với nền kinh tế, giáo dục và y tế phát triển hàng đầu cả nước. Hà Nội có nhiều bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, và các phòng xét nghiệm tư nhân hiện đại.

Sự gia tăng dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, do đó nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội trong các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám tư nhân nhiều hơn tại trung tâm thuộc Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa.

  • Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm tại TP.HCM

TP.HCM có hệ thống y tế phát triển với các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ,.. và nhiều phòng xét nghiệm tư nhân chất lượng khác. Với quy mô dân số lớn, sự phát triển mạnh của ngành y tế tư nhân và yêu cầu chuẩn hóa quốc tế trong y tế. Nhu cầu tuyển kỹ thuật viên xét nghiệm gen, sinh học phân tử,...cho nghiên cứu khoa y.

  • Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm tại Đà Nẵng

Là trung tâm kinh tế miền Trung, TP Đà Nẵng có hệ thống y tế chú trọng đầu tư thiết bị công nghệ xét nghiệm tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng… Đặc biệt, các khu vực Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm để hỗ trợ bác sĩ tiến hành lấy mẫu và khám bệnh cho người bệnh.

  • Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm tại Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế và y tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ có các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực miền Tây, cùng với chiến lược phát triển y tế vùng. Chủ yếu tập trung vào các bến Ninh Kiều, quận Cái Răng, Bình Thủy.

Hiện nay, nhu cầu kỹ thuật viên xét nghiệm tập trung nhiều tại phòng khám, bệnh viện các thành phố lớn
Hiện nay, nhu cầu kỹ thuật viên xét nghiệm tập trung nhiều tại phòng khám, bệnh viện các thành phố lớn

6. Địa chỉ chuyên xét nghiệm nổi tiếng tại Việt Nam

Hiện nay, có rất nhiều các địa chỉ bệnh viện bệnh viện tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm và có tiếng trong lĩnh vực xét nghiệm y học tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm như: bệnh viện medlatec tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm, vinmec tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm,... Dưới đây là một số thông tin chi tiết của các địa chỉ chuyên xét nghiệm:

Địa chỉ

Lĩnh vực xét nghiệm

Thông tin liên hệ

Bệnh viện Đa khoa Medlatec

Xét nghiệm tổng quát, chuyên sâu, sinh học phân tử

Hotline: 1900 565656

Website: medlatec.vn

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Xét nghiệm máu, sinh hóa, vi sinh, di truyền

Hotline: 024 3974 3556

Website: vinmec.com

Trung tâm Xét nghiệm Gentis

Xét nghiệm ADN, xét nghiệm di truyền, sinh học phân tử

Hotline: 1800 2010

Website: gentis.com.vn

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Xét nghiệm vi sinh, miễn dịch, sinh hóa, bệnh truyền nhiễm

Hotline: 024 3576 3491

Website: bnhietdoi.vn

Trung tâm Xét nghiệm Diag

Xét nghiệm tổng quát, chuyên khoa, chẩn đoán lâm sàng

Hotline: 1900 1717

Website: diag.vn
Các trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành xét nghiệm y khoa bài bản, chuyên nghiệp
Các trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành xét nghiệm y khoa bài bản, chuyên nghiệp

Kết Luận:

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm đang trở thành nhu cầu thiết yếu trong hệ thống y tế, đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Với cơ hội việc làm ngày càng mở rộng, đây là lựa chọn lý tưởng mở rộng sự nghiệp đồng thời mang lại mức thu nhập hấp dẫn trong lĩnh vực y tế. Nếu bạn có kiến thức, kỹ năng và đam mê thì chắc chắn việc làm này sẽ là cơ hội để giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.