Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 241, Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị dụng cụ gởi tiệt trùng mỗi ngày và các y dụng cụ đầy đủ cho nhân viên viên lấy mẫu ngày hôm sau.

- Thực hiện các thủ tục cho bệnh nhân ngoại trú theo quy định và quy trình trước khi lấy máu và tiến hành lấy máu bệnh nhân ngoại trú đảm bảo đúng kỹ thuật và chất lượng.

- Thự hiện lấy bệnh phẩm từ các khoa nội trú theo đúng kỹ thuật chuyên môn và quy định, kịp thời theo yêu cầu của các Khoa/ Phòng.

- Thực hiện chuyển máu đến phòng xét nghiệm để thực hiện khâu tiếp tiếp.

- Chọn các tube máu cho vào máy quay ly tâm theo đúng quy trình.

- Thực hiện chiết mẫu, chạy mẫu theo đúng quy trình.

- Lãnh và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất sử dụng trong Khoa theo đúng quy trình và quy định

- Thực hiện các quy trình ra kết quả, trả kết quả, lưu kết quả, thống kê kết quả và chuyển các kết quả tới các Khoa theo đúng quy định. Nếu gặp những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngày Trưởng Khoa.

- Thực hiện bảo quản 02 tủ lạnh dự trữ máu theo đúng quy trình.

- Thực hiện công tác mua và phát máu theo đúng quy trình, bảo quản máu đúng quy định.

- Thực hiện lấy máu ngoại viện khi được sự phân công từ Trưởng khoa, Kỹ thuật viên trưởng Khoa theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Thực hiện kỹ thuật vi sinh đúng quy trình kỹ thuật.

- Tham gia trực chuyên môn theo sự phân công của Trưởng khoa và Kỹ thuật viên trưởng Khoa.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm trở lên

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

- Năng lực cốt lõi: Theo bộ năng lực đính kèm

- Có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng hấp dẫn

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước

Thưởng lễ, tết hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

