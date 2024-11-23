Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, vi sinh, sinh học phân tử, giải phẫu bệnh đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác
Thực hiện các xét nghiệm thuộc các lĩnh vực huyết học, hóa sinh, vi sinh theo quy trình chuẩn và các quy định về an toàn sinh học đã được tập huấn.
Theo dõi sử dụng vật tư, hóa chất, thống kê, báo cáo hàng tháng và khi có phát sinh nhu cầu đột xuất với Trưởng bộ phận theo quy trình quy định.
Theo dõi vận hành máy xét nghiệm được phân công, thực hiện bảo dưỡng, chuẩn máy theo lịch, báo cáo hàng tháng và khi có sự cố phát sinh với Trưởng bộ phận.
Theo dõi và thực hiện nội kiểm, ngoại kiểm các xét nghiệm được phân công, báo cáo hàng ngày, háng tháng và khi có phát sinh sự cố với cán bộ phụ trách quản lý chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng, đại học trở lên (chuyên ngành xét nghiệm), ưu tiên tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội/ ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề
Mong muốn gắn bó lâu dài, tâm huyết với nghề
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các phòng xét nghiệm/trung tâm xét nghiệm tổng hợp hoặc chuyên khoa.
Trung thực, tận tâm và trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Trực 6-7 buổi/tháng qua đêm (có chế độ riêng)
06 ngày/ tuần theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận
Mức thu nhập HẤP DẪN: UPTO 12tr/tháng
Được hỗ trợ làm Chứng chỉ hành nghề
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Công ty rất tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 121 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

