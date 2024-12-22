Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The manor Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Thực hiện các xét nghiệm vi sinh, sinh hoá, huyết học, miễn dịch, có KN chạy máy tự động
- Quản lý phòng xét nghiệm, chất lượng xét nghiệm, kiểm chuẩn
- Thao tác lấy máu tốt, có thể lấy máu xét nghiệm tại nhà
- Các việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm 5 năm trong nghề
Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lịch sự , thân thiện, năng động,
Lương: 15 - 20 triệu/ tháng và các phụ cấp khác
Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: The Manor Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nôij

