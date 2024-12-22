Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The manor Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Thực hiện các xét nghiệm vi sinh, sinh hoá, huyết học, miễn dịch, có KN chạy máy tự động

- Quản lý phòng xét nghiệm, chất lượng xét nghiệm, kiểm chuẩn

- Thao tác lấy máu tốt, có thể lấy máu xét nghiệm tại nhà

- Các việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm 5 năm trong nghề

Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lịch sự , thân thiện, năng động,

Lương: 15 - 20 triệu/ tháng và các phụ cấp khác

Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN LABO TH VIỆT NAM

